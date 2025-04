A pszichológus szerint ez az egy mágikus mondat minden kapcsolatot megment

Ami a reményvesztett kapcsolatokat is feltámasztja: egyetlen mágikus mondat. A harvardi pszichológus most a segítségedre siet és lerántja a leplet, mi is az a mágikus mondat.

Egy kapcsolatban a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogyan azt elterveztük a rózsaszín köd fátyolos idők kezdetén. Egy harvardi pszichológus szerint azonban nincsen minden veszve, létezik egy mágikus mondat, ami minden kapcsolatot visszaterel az egészséges mederbe.

A mágikus mondat mentheti meg a kapcsolatodat a befejezéstől A harvardi pszichológus nemcsak azt árulta el, hogy melyik mágikus mondat mentheti meg a kapcsolatok többségét a megsemmisüléstől, hanem azt is, hogyan erősíthetjük meg a párunkkal való kötelékünket - feltéve, hogy mindkét fél hajlandó befogadni ezt a bizonyos mondatot.

Forrás: Shutterstock Mindannyiunknak vannak kapcsolataink, amelyek a szívügyeink, és amelyekért folyamatosan igyekszünk a legtöbbet és legjobbat megtenni. De néha elkerülhetetlenül adódhatnak áthidalhatatlan helyzetek, amelyek akár tönkre is tehetik a kapcsolatot. A Harvard Egyetem pszichológusa elárulta, melyik az a mondat, ami minden kapcsolatot megmenthet. Íme: Én vagyok a probléma, rajtam múlik! Időnként hajlamosak vagyunk a másik szemében meglátni a szálkát, miközben a sajátunkban észre sem vesszük a gerendát. A gyengeségeinket kivetítjük a környezetünkre és a a partnerünk velejáró hibáinak könyveljük el. Úgy érezzük, hogy a párunk a bűnös: a boldogtalanságunkért, érzéseinkért és a saját reakciónkért. De mint oly sokszor előfordul – nem a másikban keresendő a hiba forrása, hanem bennünk lapul. A pszichológus szerint, ha felismerjük a tévedésünket és tudatosan akarunk dolgozni a “tökéletlenségeken„, ezen mondat használata növeli a másik fél iránti empátiát, mivel megmutatja, hogy nemcsak a másik személyt hibáztatjuk, hanem hajlandóak vagyunk a saját szerepünket is megvizsgálni a konfliktusban. Ha felismerjük, hogy a probléma bennünk gyökerezik, segít elkerülni a jövőbeni súrlódásokat.