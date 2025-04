Óriásmackóval üzentek a Budapest belvárosban – Most egy fillér nélkül segíthetsz te is!

A látványos installáció célja, hogy a 2025-ös adóbevallási időszakban minél többen gondoljanak a legkisebbekre is. A Kuckó Önkéntes Program munkatársai több mint tíz éve dolgoznak azért, hogy ne csak tárgyi adományokat, hanem valódi, maradandó élményeket nyújtsanak az állami gondozásban élő gyerekek számára. A szervezet ezúttal egy plüssmackón keresztül üzeni: az adó 1%-ának felajánlása nem kerül semmibe, de sokat tehet azokért, akiknek a mindennapjai nem olyan boldogok. Az alapítvány az így befolyt támogatásból az év minden szakában szervez programokat – húsvéti készülődéstől a Mikulás-látogatásig –, emellett rendszeresen támogatják a gyermekvédelmi dolgozók munkáját is.

Kuckó Önkéntes Program: A „leárazott” óriásplüss jelképes, nem megvásárolható, de a kezdeményezés útján, adójuk 1%-ának felajánlásával valódi élményekkel támogathatják az adózók a gyermekotthonban élő gyerekek boldogságát.

A Kuckó Önkéntes Program több mint egy évtizeddel ezelőtt kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy a gyermekotthonokban élő fiatalokat segítse. Fodrászok, cégvezetők, étteremtulajdonosok és sok egyéb területen dolgozó önkéntesek tesznek szabadidejükben nap mint nap azért, hogy elsősorban élményeken keresztül javítsák az intézmények fiatal lakóinak életkörülményeit. Minden pénzt, ami az alapítványhoz befut – akár egyszeri adományokból, akár rendszeres felajánlásokból –, a gyermekeket közvetlenül támogató projektek megvalósítására fordítanak, de szívügyük a gyermekvédelmi szakdolgozók megbecsülése is. Hiszik, hogy az ő szerepük különösen jelentős a gyerekek életében.

„A jelenlegi gazdasági környezetben azok is, akik eddig aktívan és lelkesen adakoztak, nehezebben tudnak jótékonyságra pénzt fordítani, ám az adó 1%-ának felajánlása semmibe nem kerül: pusztán néhány kattintást kell elvégezni, hogy az egyébként is a közös kasszába kerülő adónk egy részét célzottan egy nekünk kifejezetten fontos ügyre fordítsák. Már egy felajánlás is rengeteget segít abban, hogy szebbé tehessük a gyermekotthonokban élők mindennapjait” - nyilatkozta Csanda Gergely, a Kuckó Önkéntes Program kuratóriumi elnöke.

Aki úgy dönt, hogy a Kuckó Önkéntes Program Alapítvány (adószám: 18911053-1-43) számára ajánlja fel adója egy százalékát, olyan programok megvalósításához járulhat hozzá, mint a húsvéti készülődés, bringafelújítás, fodrászkodás, ősszel az iskolakezdés támogatása, a tökfaragás, vagy télen a Mikulás látogatása, aki közel 1 300 gyermekhez jut el, köztük mélyszegénységben élő, rászoruló fiatalokhoz, 18 év alatti anyukákhoz, és állami gondoskodásban élő gyermekekhez az ország egész területén. Emellett az év folyamán rendszeres sport- és élményprogramok, kirándulások és nagytakarítás is szerveződik, mind az adományoknak és az önkéntesek önzetlen munkájának köszönhetően. Jelenleg közel 30 önkéntes jár kétheti, havi rendszerességgel a város különböző otthonaiba élményalapú foglalkozást tartani. Május végén pedig jön a IV. KuckóHősök – A Köszönet napja díjátadó, ahol a gyermekvédelmi dolgozókat díjazzák.