A rémfarkas visszatér: klónozással élesztenék újra a Trónok harca legendás bestiáját

A fantasy valóra válik?

Bár a Trónok harca rémfarkasai mágikus lények voltak, a valódi rémfarkas inkább egy különösen nagyra nőtt farkas volt, kicsit több izommal, nagyobb állkapoccsal, és kevesebb Westeros-drámával. De a kép, amit az emberek fejében festettek, már-már mitikus: egy hűséges, halálos, szőrös társ, aki a hóban gázol, és a legnagyobb hidegben is melegen tart – legalábbis a szívedet.

A Colossal tudja ezt. Az egész kampányuk úgy lett felépítve, mint egy high-concept streaming sorozat: trailer, látványtervek, és persze a klónozás fázisai. Már csak az hiányzik, hogy merchandisingban is utolérjék magukat – rémfarkas-plüssöket és „klónozott vagyok, ne bánts!” pólókat vizionálunk.

Etikai dilemma?

Persze, az etikai kérdések is felmerülnek – elvileg. De hát a modern tudomány már régóta abban a fázisban van, hogy "csak azért is, mert megtehetjük!" És ha ez a hozzáállás most egy rémfarkasban ölt testet, hát legyen.

A kritikusok szerint a kihalt fajok visszahozása komoly következményekkel járhat az ökoszisztémára nézve, ráadásul technikailag ez nem az a faj, hanem csak egy rekonstrukciója. Egyfajta biológiai fanfic.

De hát valljuk be, nem először csinálunk ilyet. A világ tele van remake-ekkel, rebootokkal és spin-offokkal. Miért pont a természet ne kapna egy saját újrakezdést?

A Colossal szerint 2030-ra már lehetnek életképes rémfarkas egyedek. Azaz még 5 év, és lehet, hogy megjelennek az első rémfarkas-cuccok a TikTokon. Influenszerek fognak pózolni velük a hegyekben.