Magyarországon már 1857. december 29-én tartottak olyan, országos sorsolást, amelynek bevételéből jótékony célt támogattak, ennek köszönhetően egy Erdélyben létesítendő tébolyda 321 863 forintot kapott. Pár évvel később a népiskolák alapítására szervezett 1869-es sorsjátékok 201 500 forint támogatást hoztak, míg a honvéd-segélyező alapot egy 1871-es játék 24 500 forinttal támogatta.

Nemcsak országos, hanem helyi szinten is számos falusi, városi, egyesületi közcél támogatására szervezetek sorsolást.

Gyűjtöttek pénzt a bányák védelmére, a népszínházért, árváknak, de még a mentőszolgálat és a kóbor állatok megsegítésére is.

A nyerési esélyt kínáló sorsjegyeket a tulajdonosok sokszor képként is bekeretezték, mert büszkék voltak a jó ügyeket támogató befektetésükre. Éppen ezért a sorsjegy grafikai tervezői ennek tudatában készítették el a sorsjegyeket.

Magyarországon 1960-as években jelentek meg a már klasszikusan sorsjegynek nevezhető termékek. Ezek gyűrűzárral ellátott borítékos sorsjegyek voltak, amelyek közül néhány szintén nemes célt szolgált, a befolyó összegekből rászorulókat, betegeket, vagy épp egy, az ország számára kiemelten fontos ügyet támogattak.

A legemlékezetesebb sorsjegy ebből az időből az 1967-ben kibocsátott Olimpia borítékos sorsjegy, amelynek bevétele a magyar csapat mexikói játékokon való részvételét támogatta.

A nemzeti lottótársaság kínálatában először 1992-ben jelentek meg az úgynevezett borítékos sorsjegyek, amelyek igen kedveltek voltak a játékosok körében. Majd 2000-ben jelent meg az Egri Vár sorsjegy, amelynek bevételéből a vár felújítását támogatták. Ez ismét akkora sikert aratott, hogy a vállalat a következő években több olyan sorsjegyet is forgalomba bocsátott, amelyek valamilyen jó ügy mellé álltak. Így a WWF vagy a Tappancs Állatvédő Alapítvány javára is folyt gyűjtést. De meg kell említeni a Bátor Tábort is, amely lehetővé tette a súlyos betegségben szenvedő gyermekek táboroztatását.

Az egyik talán legismertebb, szezonális sorsjegy a nemzeti lottótársaság kínálatában a Nagykarácsony sorsjegy.

A kaparós bevételének egy részéből a vállalat az elmúlt nyolc évben 33 úgynevezett inkluzív játszóteret épített az ország különböző pontjain. A sorsjegyek célja nemcsak a befogadó játszóterek építése, hanem a fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedésének segítése is.