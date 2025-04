Ha grillezés, akkor Spar: minden, ami a tökéletes nyári élményhez szükséges

Itt a nyár, a grillszezon, a grillezésnek pedig kevesen tudnak ellenállni. Nem is kell, ugyanis a SPAR finomabbnál finomabb grillezni való ételekkel vár.

Grilltermékekért irány a SPAR!

A SPAR-nál már elindult a grillszezon! BBQ sertéstarja, grillkolbász, hamburgerhús és különböző grillfelszerelések várnak. Sőt, most megéri többet vásárolni is! A gyulai kolbász például csak 566 forint három darab vásárlása esetén, a Nestea pedig csak 399 forint, ha legalább 2 darabot vásárolsz. Az egészséges ételek kedvelői sem maradnak hoppon: az Eisberg salátakeverékekhez a MSpar applikációval 269 forintért juthatsz hozzá. Sőt, a SPAR üzleteiben kapható S-Budget reszelt pizzasajtot Hajzer Sándor minősített sajtsommelier is ajánlja.

Forrás: Shutterstock

Az autós hűtő-fűtő ládában semmi nem romlik meg

Egy többórás autóút során nem mindig van lehetőség megállni étteremnél vagy boltban, ezért egy autós hűtő-fűtő láda nagy segítséget jelenthet, főleg, ha gyerekek is vannak az autóban. A hűtőládával attól sem kell tartani, hogy megolvad az útra bekészített grillkolbász vagy a szendvics ugyanis megfelelő hőmérsékleten tartja a finomságokat az egész út alatt. A kompakt kialakítása révén könnyen elfér a csomagtartóban vagy az ülés mögött, így nem foglal sok helyet, mégis óriási kényelmet nyújt. Ráadásul nincs szükség hozzá jégakkura sem, hiszen az autós hűtő-fűtő láda elektromos. Hálózatról és a szivargyújtóról is működőképes, ezért akár kempingezéshez is remek választás.

Nem hiányozhat az autódból a hűtű-fűtő láda

Forrás: SPAR

Kakaós csiga és kozmetikai termékek szuper áron

Ha imádod a kakaós csigát akkor szaladj az üzletbe: szerdáig 31% kedvezménnyel, 129 forintért lehet a tiéd. A SPAR emellett az elmúlt időszakban a legtöbb kozmetikai termek árát csökkentette az árzuhanás kampány keretében. A különböző termékeket akár 25% kedvezménnyel is beszerezheted. De hétvégén se menj el a SPAR mellett: a csirkenuggets cornflakes- és tésztabundában szombaton és vasárnap 799 forintért lehet a tiéd!