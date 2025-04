94 évesen meghalt Ted Kotcheff. A rendező egy mexikói kórházban hunyt el. Kotcheffet, aki összesen több mint 50 filmet és sorozatot rendezett gyászolja a szakma.

Meghalt Ted Kotcheff

Forrás: WireImage

Ted Kotcheff 1956 és 2017 között alkotott

Bár Ted Kotcheff több díjat is nyert, a legismertebb filmjei a Rambo és a Hóbortos hétvége - amelyben szereplőként is megjelent - volt, amelyek közönségsikerek lettek. Pályafutása alatt két Arany Pálmát nyert: a Félelemben élni és a Légy bátor és erős filmekért. A Duddy Kravitz céljaiért pedig a berlini filmfesztivál Arany Medve díját kapta meg. A filmek mellett sorozatepizódokat is rendezett a Vörös cipellőkből vagy a Különleges ügyosztályból.