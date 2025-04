Ebből a 3 jelből már az lagzin látszik, hogy válás lesz a vége: sokat látott esküvői fotós árulta el

Egy esküvő tele van reményekkel, örömmel, boldogsággal. A ruhák kifogástalanok, a mosolyok, romantikus gesztusok őszinték — a fotó minden mozdulatot megörökít. De ebben a káprázatos előadásban is lehetnek olyan apró pillanatok, amelyek elárulják, hogy valami még sincs egyensúlyban. Hiszen egy esküvő nemcsak ünnep, hanem a kapcsolat tükre is, amely azt az utat is megmutatja, amely a nagy naphoz vezetett. És ez a tükör talán többet mutat, mint amit a pár be szeretne vallani, és olykor-olykor már a válás jelei is megmutatkoznak.

Az esküvői képeken sokszor feltűnnek olyan apró részletek amelyek a fotós szerint válást jósolnak

Forrás: Shutterstock/Studio113

Milyen válásra utaló jeleket vesz észre egy esküvői fotós a nagy napon?

1. Jel: a pár egyik fele alig szerepel a csoportképeken

Ha a képeket nézegetve az újdonsült férj vagy feleség azt tapasztalja, hogy élete párja több csoportképről hiányzik, mint amennyin mellette van, az gyanús, nem csak a véletlen műve és nem is feltétlenül az esküvői fotós hibája. Ha csak egy-két családi vagy baráti fotón nem szerepel, az rendben van, de ha ez többször ismétlődik, az valami mélyebbet jelenthet. Miért akarna valaki egy olyan napon, amikor a társaság középpontjában kellene állnia, több olyan pillanatot, amikor nincs ott amellett az ember mellett, akivel éppen élete új fejezetét kezdi? Ez nem más, mint az egyéniségért való csendes kiáltás, amely erősebb, mint az egység iránti vágy. Azok a képek, amelyeken nem szerepelnek mindketten, olyanok, mint szimbolikus repedések a tökéletes házasság homlokzatán. Ahol a kapcsolatnak ragyognia kellene, ott üresség támad, ami megnövelheti a válás esélyét. Lehet, hogy nem tudatos döntés, de a test és a viselkedés gyakran többet árul el, mint az arc.

2. Amikor az egyik fél rokonai, barátai kihagyják a köszöntőikből a másikat

A gratulációk, köszöntők és emlékek ideális esetben a párról szólnak. De mi történik akkor, ha a menyasszony vagy a vőlegény barátai alig említik a a pár másik felét? Amikor úgy tűnik, hogy csak az egyik személyt ünneplik, a másikat pedig figyelmen kívül hagyják? Ez nem csak egy véletlen botlás, ez annak a jele, hogy valami nincs teljesen rendben. A(z) (el)hallgatás gyakran többet mond minden szónál. Ha az egyik vagy másik félnek nincs igazi vagy jó kapcsolat a másik köreivel, az váláshoz is vezethet. Az a szerelem, párkapcsolat, amelyik nincs ott mindkét közösség szívében, nehezen tud akadályok nélkül fejlődni.