Vilmos herceg Ferenc pápa temetésén megmutatta, milyen király válhat belőle - Nyilatkozott a testbeszéd-szakértő

Ahogy megírtuk, körülbelül 160 ország uralkodócsaládjából vettek részt a húsvéthétfőn elhunyt Ferenc pápa szombati temetésén. Károly király helyett - a brit királyi család protokolljához igazodva - Vilmos herceg vett részt a szertartáson. Judi James testbeszéd-szakértő a herceg a búcsúztatón tanúsított viselkedéséből messzemenő következtetéseket vont le.

Vilmos herceg vett részt Ferenc pápa temetésén

Forrás: Getty Images Europe

Vilmos herceg egy napon „ideális király” lehet

Judi James testbeszéd-szakértő szerint Vilmos herceg a Vatikánban tartott gyászszertartáson tanúsított visszafogott viselkedésével bizonyította, hogy egy napon „ideális király” lehet. Kifejtette: „Vilmos a pápa temetésén szinte láthatatlan volt, elegáns testbeszéde csendesen megkomponáltnak és helyénvalónak tűnt” - mondta. James hangsúlyozta, hogy Vilmosnak egyetlen feladata volt, a tiszteletadás, amit szerinte „tökéletesen teljesített”. A szakértő részletezte azt a pillanatot is, amikor Vilmos Sir Keir Starmer oldalán állva a koporsónál enyhén meghajtotta fejét, majd finom gesztussal jelezte, hogy itt az idő a továbblépésre. „Ez a képesség, hogy elegánsan és udvariasan drámamentesen tudjunk viselkedni a garancia arra, hogy Vilmos egy napon ideális király legyen” – mondta James.

A visszafogott stílus a brit királyi család sajátja

Judi James arra is kitért, hogy a visszafogott elegancia nemcsak Vilmosra, hanem feleségéree, Katalin hercegnére is jellemző. A walesi hercegné nem volt ott a gyászszertartáson, ugyanis megfogadta, hogy a jövőben elsősorban az egészsége és a családja lesz számára a fontos, így a nyilvános eseményeket is mértékkel vállalja. Mivel szűk egy hét múlva Skóciában tesz nyilvános látogatást, így a két esemény túl közel lett volna egymáshoz.