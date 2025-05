Anyádra ütök – Így éld túl a párod szüleivel való első találkozást!

3. Légy jelen!

Őrizd meg a pozitív hozzáállásodat, bármi is történjék. Ha introvertált a személyiséged, vagy nem vagy hozzászokva a családi összejövetelekhez, hamar elveszítheted az energiádat és az érdeklődésedet, még mielőtt véget érne a nap. Ha elkalandoznak a gondolataid, lehet, hogy már ki is vontad magad a társaságból — innen pedig nehéz lesz visszakapaszkodni. Ha mégis belecsúszol ebbe a spirálba, kérj egy kis időt: menj ki a fürdőszobába, frissítsd fel magad, vegyél egy mély levegőt, és térj vissza. Ha mégsem sikerül, akkor itt a remek alkalom, hogy jelezz a párodnak, és aktiváld a menekülési stratégiát.

4. Maradj józan!

Ha a párod családjával való találkozás során a feszültség miatt úgy érzed, hogy pár ital majd mindent megold, megsúgjuk: nem. Ez a lehető legrosszabb stratégia a görcs feloldására. Ha ugyanis leszalad az a néhány pohár ital, könnyen kínos helyzetbe kerülhetsz, és egyetlen kellemetlen elszólással is törlődhet a szuperül sikerült brownie-val szerzett jó pontod.

5. Ne kritizáld a párod családját!

A találkozás után ne beszélj meggondolatlanul a párod családjáról — még akkor se, ha nem voltak szimpatikusak, vagy ő beszél róluk méltatlanul. A családdal és a rokonokkal töltött nap felzaklathatja, és lehet, hogy utána ki akarja adni magából a feszültséget. Hagyd, hogy ezt megtegye — de ne csatlakozz a kórushoz. Végső soron a párod mindig is a családjához tartozik, te pedig… lehet, hogy két év múlva is ott leszel az életében, de az is lehet, hogy nem.