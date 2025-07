3. Aphex Twin – Avril 14th

Minimalista zongoradarab, amitől még az AI is sírni kezdene – ha lenne lelke és könnycsatornája. Ha te is ezt tetted be utoljára, mikor összetört a szíved, vagy mikor rájöttél, hogy talán mégsem volt jó ötlet három egyetemi szakot egyszerre elvégezni, akkor valószínűleg zseni vagy.

4. Kate Bush – Wuthering Heights

Ez a dal vagy megőrjít, vagy felemel. Kate Bush - akinek neve a Stranger Things miatt lehet sokaknak ismerős - ebben a mesterműben nem csak simán énekel, hanem besétál a leked legrejtettebb zugaiba és ott kezd el rikoltozni kísértetként. Ha te ezt élvezettel hallgatod, akkor kulturális agytekervényeid valószínűleg mérföldekkel bonyolultabbak, mint mondjuk a londoni metróhálózat térképe. Ha pedig nem nyomod ki az első percben, hanem inkább rákeresel, ki volt az a Heathcliff, akkor máris az emberiség elit tagja vagy.

5. Bach – Goldberg-variációk (Glenn Gould előadásában)

Ez már nem is zene – hanem inkább hanghullámokon keresztül végzett agyműtét. Gould úgy zongorázik, mintha egyszerre akarna megnyugtatni és kizökkenteni. Az IQ-teszt deluxe verziója: ha ezt tényleg élvezed, akkor egészen biztos, hogy esélyes vagy a MENSA-tagságra.