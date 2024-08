Gázos ügyek: pukisétára buzdítanak a TikTokok

Van húsz perced vacsora után? Gázos a helyzet? Indulj fingsétára! A TikTok vadonatúj mozgalma az egészség jegyében indult útjára, és meglepően sikeres. A feladat egyszerű: a nap végén, amikor elfogyasztod a vacsorádat, szánj húsz percet egy kis levezető sétára. Hogy miért? Elmagyarázzuk.

Gázos ügyeink

Forrás: Krakenimages.com/Shutterstock

Gázos ügyeink: beszéljünk végre róla!

Marilyn Smith wellness tanácsadó és influencer, vagy ahogy magát hívja a Rostkirálynő. Az oldalán posztolt arról, hogy mennyire szeret esténként sétálni, és hogy olyankor „odalenn" beindulnak a dolgok. A belek séta során történő mozgása ugyanis kiszabadítja az elakadt gázbuborékokat. Marilyn videóját csaknem félmillióan lájkolták, és rengeteg új követője akadt, különösen, miután elmagyarázta, hogy az emésztésnek milyen jót tesz a mozgás. Nem kell hegyeket megmozgatni, elég, ha húsz perc mérsékelt sétával mozgatjuk át a testünket, a hatást szinte azonnal lehet érezni.

A séta segít az emésztőrendszerben termelődő gázokat kivezetni.

A séta fenntartja a vércukorszintet, csökkenthető vele cukorbetegség kialakulásának kockázata.

A séta segít csökkenteni a vérnyomást.

A séta beindítja az endorfintermelést, kapunk egy nagy adag boldogsághormont.

A séta segít beindítani a D-vitamin anyagcserét. A napfény egészségessé és boldoggá tesz.

Egy 30 perces sétával 100-200 kalóriát lehet elégetni. Ugyan a futás kétszer annyi kalóriát éget, de a séta a legegyszerűbb módja a rendszeres mozgásnak, különösen, hogy sokat tesz hozzá az általánosan ajánlott napi tízezer lépéshez.

Ráadásul a gázok távozása akár életmentő is lehet, ha ugyanis a gázok nem tudnak távozni, az akár az emésztőrendszer károsodásához is vezethet. Egy fiatal brit nő az interneten számolt be szörnyű élményéről: Kórházba került, miután a gázok nem tudtak eltávozni a szervezetéből.

Életem legdrágább pukija volt!

A kórházban a nőnek hétezer fontos számlát kellett kifizetnie, ami nagyjából 2,7 millió forint.

Így alkalmazd a fingsétát

Ugyan a klasszikus fingsétát este, vacsora után javasolja Marilyn, de ettől természetesen el lehet térni. Sokan ugyanis reggel tudnak időt szánni a napi mozgásra, így az egész napjukat megalapozzák az egészséges, mégis kímélő edzésformával. Az a lényeg, hogy 20 percet sétáljunk az egészségünkért.