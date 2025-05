Jeff Margolis producer és rendező 78 éves korában, május 23-án hunyt el Nashville-ben. A hollywoodi díjátadók emblematikus alakjának halálhírét a családja erősítette meg, halálának okát egyelőre nem közölték.

Jeff Margolis neve egybefonódott az amerikai díjátadókkal

Forrás: WireImage

Jeff Margolis hatalmas sztárokkal dolgozott együtt

Jeff Margolis neve szorosan összefonódott az amerikai televíziós díjátadókkal, köztük az Oscar-, az Emmy-, a Golden Globe-, az American Music Awards- és a Screen Actors Guild-díjátadókkal. Pályafutása során több mint húsz American Music Awards, nyolc Oscar-gála, hét SAG Awards, három Emmy és két Academy of Country Music Awards élő közvetítését rendezte. Margolis emellett három Golden Globe Red Carpet Special műsorért is felelt.

„Jeff Margolis a díjátadók történetének néhány legfelejthetetlenebb pillanatát teremtette meg, és hálásak vagyunk, hogy a Screen Actors Guild-díj is ezek között volt. Jeff több mint 16 éven át segített a televíziós közvetítést olyan ünneppé formálni, amely méltó a színészekhez. Mélységesen hálásak vagyunk ezért és nagyon fog hiányozni” - reagált a Screen Actors Guild Awards díjátadó bizottsága hívatalos nyilatkozatában Margolis halálhírére. Margolis több mint másfél évtizeden keresztül dolgozott a SAG Awards kreatív csapatának vezetőjeként, amely a díjátadó szezon egyik meghatározó eseményévé vált. Rendezőként együttműködött több ikonikus művésszel, köztük Frank Sinatrával, Michael Jacksonnal, Elizabeth Taylorral, Bette Midlerrel és Cherrel.

A kedvességét tartotta fő erényének

„Hiszem, hogy sikerem jelentős része a kedvességben gyökerezik. Mindig is azt az elvet tartottam magam előtt, hogy soha nem emelem fel a hangomat, nem kiabálok, nem hozok zavarba senkit, és nem veszítem el a türelmemet. Minden műsorban, amin dolgozom, a családias légkör megteremtésére összpontosítok. Azt akarom, hogy mindenki bevonódjon, és ugyanolyan fontosnak tartsa a projektet, mint én” - nyilatkozta egykor.