Szoboszlai Dominik felesége az edzőteremben mutatta meg kerekedő hasát — Gyönyörű kismamafotót posztolt

Néhány napja jelentette be sztárfocidtánk, hogy apa lesz. Azóta Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka már a babapocakját is megmutatta. Most pedig az edzőteremből posztolt a csodaszép kismama.

Úgy tűnik, Buzsik Borka terhesen sem hagyja el magát. Szoboszlai Dominik felesége nem hagyta abba az edzést. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka okkal boldog

Forrás: Instagram/Buzsik Borka Buzsik Borka gyönyörű fotót osztott meg a történetében A Liverpool támadó középpályása, Szoboszlai Dominik nemrég egy Liverpool-Brighton meccsen, egy jellegzetes és félreérthetetlen mozdulattal osztotta meg a követőivel az örömhírt, hogy apa lesz. Ő, és felesége, Buzsik Borka Angliában élnek, a kismama ott is edz. Szoboszlai Dominik felesége nemrég egy modern pilates-stúdióból posztolt. Instagram-storyban mutatta meg nemcsak kedvenc edzőtermét, hanem azt is, milyen csinos és fitt kismama. Gyönyörű kismama Buszik Borka

