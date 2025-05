Halálközeli élményéről beszélt Jeremy Renner: "Ki voltam akadva, hogy visszahoztak"

Nem sokon múlott Jeremy Renner élete 2023. január 1-én: egy 14 000 kilós hókotró zúzta össze a sztár testét a saját háza előtt. Egy ideig nem lehetett tudni, felépül-e, de talpra állt és azóta is dolgozik. Amíg azonban az év elején megemlékezett az ominózus napról, és köszönetet mondott azoknak az embereknek, akik akkor megmentették az életét, most arról beszélt, dühös volt, amikor visszahozták az életbe, ugyanis halálközeli élményében olyat tapasztalt, amit álmában sem gondolt volna.

Jeremy Renner úgy véli, megjárta a túlvilágot

Forrás: Getty Images Europe

Jeremy Renner kis híján meghalt

"Emlékszem, ahogy megrepedt a fejem" - nyilatkozta később a sztár. "Egy mozdíthatatlan tárgy és egy zúzó erő, és valaminek engednie kell. De hála Istennek, a koponyám nem adta meg magát teljesen, de pulzusom egyre alacsonyabb lett Az arccsont eltört, a szemgödör eltört, és aztán a gép által okozott zúzástól a szemem kidudorodott, A jobb szemgolyómmal láttam a bal szemgolyómat" - emlékezett vissza Jeremy Renner a balesetére. A színészt repülővel szállították kórházba, ahol két hetet töltött az intenzív osztályon. Többek között 38 csontja tört el, összeesett a tüdeje és átszúrták a máját. Több műtéten és fizikoterápián esett át.

Úgy emlékszik, járt a túlvilágon

Jeremy Renner később a Let’s Talk Off Camera című podcastben beszélt arról, hogy halálközeli élménye volt, amit csodálatos utazásként írt le. "Csodálatos megkönnyebbülés, ahogy eltávozol a testedből. Ez a legfelemelőbb béke, amit valaha is érezhetsz. Nem látsz semmit, csak azt, ami a lelki szemeid előtt van. Mintha csak az atomjaid lennének, a DNS-ed, a lelked" - idézi a Just Jarred Rennert, aki hozzátette, mérges volt azért, hogy újraéleszették. "Nem akartam visszajönni. Annyira ki voltam akadva" - mondta.