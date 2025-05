Brooklyn Beckham mellényúlt? Szörnyetegnek és a legrosszabbak között is a legrosszabbnak nevezték Nicola Peltzet

Egykori fodrásza, Justin Anderson kendőzetlenül nyilatkozott Brooklyn Beckham feleségéről. Nicola Peltz nem teszi zsebre ezt a véleményt.

Nicola Peltz volt fodrásza szerint szörnyeteg

Forrás: Getty Images

Nicola Peltz elkényeztetett úrilány - állítja Anderson

Nicola Peltz egykori fodrásza, Justin Anderson nem finomkodott „szörnyetegnek” nevezte és a „legrosszabbak közül is a legrosszabbak” közé sorolta a fiatal feleséget. Anderson, aki többek között Miley Cyrus és Jennifer Aniston fodrásza is volt, egy korábbi interjúban így nyilatkozott: „Jól emlékszem, az egyik legrosszabb kuncsaftom volt ez a kis díva. Ő volt az új Transformers-lány. Nicola Peltznek hívták. Nagyon gazdag családból származik és úgy érzi, bármit megtehet. Valójában egy szörnyeteg.” A fodrász azt is elmondta, Nicola viselkedése lehetetlenné tette a munkáját és szerinte saját magát is ellehetetlenítette Hollywoodban borzasztó modorával. Ez utóbbit egyébként más források is említették Peltz-cel kapcsolatban és azt állították, roppant arrogáns.

Nicola barátai cáfolják a fodrász szavait

Nicola barátai határozottan tagadják ezeket, ők úgy tudják, hogy Anderson hibázott. „Nem figyelt, és túl sokáig hagyta a szőkítőt Nicola haján” - mondták és hozzátették, ezt követően cserélték le Andersont egy másik fodrászra Nicola sajtókörútja hátralévő részére.