Meghan, Harry, Brooklyn és Nicola szövetséget kötött: az „amerikai fantasztikus négyesként” emlegetik őket

Úgy tudni, Meghan Markle és Harry herceg szorosabb barátság kialakítására törekszik Nicola Peltz-cel és Brooklyn Beckhammel. Lapinformációk szerint a sussexiek és Beckhamék közös jövőképet dédelgetnek, amelyet már most az „amerikai fantasztikus négyesként” emlegetnek. Mindennek hátterében egy családi viszály áll, amely Nicola, Brooklyn és a Beckham fiú szülei, David és Victoria Beckham között húzódik.

Meghan Markle és Harry herceg egyre jobb viszonyt ápol Brooklyn Beckhammel és Nicola Peltz-cel

Forrás: GC Images

Meghan Markle és Nicola egyre jobb viszonyban van egymással

Bennfentesek szerint Nicola és Brooklyn Beckham csalódottan távoztak Londonból legutóbbi látogatásuk után, amikor – állításuk szerint – David és Victoria Beckham nem voltak hajlandóak találkozni velük. „A szóbeszéddel ellentétben nem Nicola a gátja férje szüleivel való kapcsolatának, sőt, ő arra biztatja Brooklynt, hogy látogassa meg a családját” – mondta egy jólértesült és hozzátette: „Nem hiszik el, hogy Victoria és David nem voltak hajlandóak négyszemközt találkozni velük, miután egészen Londonig utaztak, hogy megpróbálják helyrehozni a kapcsolatot. Megdöbbentő, hogy Victoria és David így viselkednek, ahelyett, hogy megbeszélnék a problémát. Úgy tűnik, Victoriának és Davidnek nem is fontos, hogy olyan megoldást találjanak, ami mindenki számára működik.” Miközben a Beckham családban viszály dúl, Meghan Markle és Nicola kapcsolata állítólag egyre szorosabbá válik. „Meghanék szeretnék, ha erre a barátságra lehetne építkezni és hatalmas lehetőséget látnak abban, hogy ez egyfajta amerikai fantasztikus négyessé váljon” - nyilatkozta a bennfentes. „Ennek az új szövetségnek a létrehozása nagy pofon lehetne Beckhaméknek és a királyi családnak is. Nincs lelkiismeret-furdalásuk, mert mindannyian úgy érzik, hogy súlyosan megbántották őket” - tette hozzá.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz Harrynél és Meghannél vendégeskedett

Forrás: Dave Benett Collection

Brooklyn és Nicola Harryéknél vendégeskedett

Mindeközben úgy tudni, hogy Harry herceg és Meghan Markle kaliforniai otthonukban vendégül látták Brooklyn Beckhamet és feleségét, Nicola Peltz-et. A meghívás azonban nem kettejüknek szólt, más VIP vendégek és filmes szakemberek is jelen voltak. Bennfentesek szerint Brooklyn és Nicola nagyon élvezték a társaságot, különösen kedvesnek és nagylelkűnek találták Sussex hercegét és hercegnéjét. Lapinformációk szerint Harry nagyon is tisztában van a Beckham családon belüli feszültségekkel és fel is ajánlotta Brooklynnak a támogatását, mert úgy látja, hasonló családi problémákon ment keresztül.