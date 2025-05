Így puskáztunk a '90-es években – Retró módszerek, amiken ma már jókat nevetünk

Anno a puskázás nemcsak túlélési technika, hanem egy komplett művészeti ág volt: nem volt okos óra, mobiltelefon és vezeték nélküli füles, csak a józan paraszti ész, ami olykor olyan megoldásokra vezetett rá bennünket, amikre a mai napig büszkék vagyunk – pedig nem kellene!

A puskázás is máshogy ment anno.

Forrás: Shutterstock

Gyerekkorunk legnagyobb kihívása: a puskázás retró művészete

Így csinálták a profik

Igen, tudjuk, a puskázás rossz és saját magunkkal szúrunk ki és különben is, a pokolba vezető út is csalással van kikövezve... De lássuk be, bármennyit ültünk is egy-egy kémiai képlet felett, egyszerűen nem tudtuk memorizálni, hiszen az agyunk ’N Sync dalszövegekkel és Spinédzserek idézetekkel volt tele. Ennek aztán nyilván a témazárók előtt már kevésbé örültünk, amikor a kezünk őrült remegésbe kezdett, a hajunk alá is puskát tettünk, a vonalzónkon pedig több volt a képlet, mint a centiméter. De hogyan csinálták az igazi legendák? Mutatjuk!

1. A tollbetét

A puskázás legkifinomultabb módja volt a golyóstoll betétjébe tekert papírfecni, ahová mikroszkóp nagyságú betűkkel írtuk fel a tudásmorzsákat és amit olyan fapofával olvastunk el, hogy a legtöbb hollywoodi színész megemelné a kalapját.

2. A vonalzó

Minden csaló leghűségesebb társa volt a 30 centis átlátszó vonalzó, amibe körzővel kiválóan bele lehetett karcolni bármit, csak arra kellett ügyelni, hogy a tanárok előtt mindig a megfelelő szögben tartsuk. Ha ez nem nevelt életre, akkor mi?! Emlékeztek a Squid Game sütibe karcolós kihívására? Na ugye...

3. Combfix

A női kreativitás határtalan már sulisként is, a legnagyobb fegyverünk pedig egyértelműen a combfixbe csúsztatott cetli volt. Hiszen ki gyanakodna egy ártatlan diáklányra, aki idegességében húzogatja a szoknyáját? Hát, lehet kellett volna, tanár úr!

4. Papírzsepi

Hatalmas klasszikus volt a zsebkendő, amire rengeteg minden ráfért és a kritikus pillanatban egyszerűen eltüntethető volt egy kiadós orrfújással. Zseniális és stílusos.

5. Számológép

Isten áldja a fedeles számológép megálmodóját, akinek hála az értékes kis cetliket tökéletesen bele tudtuk rejteni a gép kis tokjába. És hogy miért volt rá szükségünk történelem dolgozat közben? Részletkérdés.