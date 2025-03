Itt az AI alapműveltségi kvíze: szerinte átlag feletti vagy, ha 7-re tudod a választ

A műveltség nem csupán lexikális tudás, hanem egyfajta rálátás a világra, történelmünkre és kultúránkra. Ebben a tesztben tíz kérdés vár rád, melyek között akadnak könnyebb és trükkösebb feladványok is. A cél, hogy kiderítsd, mennyire állsz közel az "AI által okosnak tartott" kategóriához.

Az AI alapműveltségi tesztje: tudod legalább 7 kérdésre a választ?

Forrás: Shutterstock

Íme, az AI alapműveltségi kvíze: készen állsz? Induljon a kihívás!

Az alapműveltség nem csupán az iskolai tanulmányokból származik, hanem az évek során szerzett tapasztalatokból, olvasmányokból és a világ iránti kíváncsiságból is építkezik. Egy jó műveltségi teszt képes rávilágítani arra, mennyire vagyunk jártasak a történelem, a tudományok és a művészetek területén. Ebben a kvízben a magyar kultúra és történelem mellett az általános tudásodat is próbára tesszük, így megtudhatod, hogy az AI szerint okos vagy-e. A mesterséges intelligencia által összeállított kérdések között szerepelnek híres magyar személyiségek, fontos események és természettudományos érdekességek is.

Ha a kvíz legalább hét kérdésére helyesen válaszolsz, gratulálunk, hiszen átlag felettinek számítasz! Ha ennél kevesebb helyes válaszod van, ne csüggedj – minden nap egy új lehetőség a tanulásra. Most pedig lássuk, mennyit tudsz!