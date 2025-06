Szájról olvasó árulta el: ezt mondta Károly király Harry hercegről Kamillának a születésnapi felvonulásán

Károly király és felesége, Kamilla királyné látszólag jókedvűen haladtak végig hintójukkal a The Mallon szombaton, amikor a Trooping the Colour, vagyis az uralkodó hivatalos születésnapja alkalmából rendezett ünnepség zajlott London belvárosában. A pár mosolyogva integetett a tömegnek, de közben állítólag egy kényes témát is megvitattak – legalábbis ezt állítja egy szájról olvasó.

Károly király és Kamilla királyné Harryről is beszéltek a felvonuláson

Forrás: Getty Images

A szájról olvasó azt állítja, Harry herceg volt a beszélgetés középpontjában a hintós felvonulás alatt. A herceg a közelmúltban nyilatkozta azt a BBC-nek, hogy apja, az uralkodó „nem áll vele szóba”.

„Elég bonyolult lett a helyzet” – így beszélt Károly király a fiáról

A szájról olvasó állítása szerint a hintóban Károly király a feleségéhez fordult:

– Csak mosolyogj és integess, közben legalább tudunk pár szót váltani.

Kamilla erre így reagált:

– Rendben. De mit akart már megint?

A király válasza így hangzott:

– Állandóan valami új dologgal áll elő. Most is megint máson van a hangsúly.

Kamilla megkérdezte:

– És mit fogsz tenni ezzel kapcsolatban?

Erre Károly állítólag így válaszolt:

– Valamikor muszáj lesz beszélnem vele. Elég bonyolult lett a helyzet, de majdcsak eljutunk odáig. Jó kis beszélgetés lesz…

Kamilla királyné csak ennyit mondott végül:

– Igen, elég kényes ügy.

A feltételezett beszélgetés újabb jele lehet annak a feszültségnek, amely az elmúlt években elmélyült a király és fia között. Harry herceg a múlt hónapban úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy édesapja „egyszerűen nem áll vele szóba”.

Az ünnepségen számos magas rangú családtag is jelen volt, köztük Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint három gyermekük: György, Sarolta és Lajos. A napot látványos repülős bemutató zárta, amelyet a királyi család a Buckingham-palota erkélyéről követett végig.