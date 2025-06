Tragikus hír érkezett - Mellrákban meghalt a műsorvezető: még csak 52 éves volt

Ananda Lewis, az 1990-es évek végének meghatározó MTV-műsorvezetője 2024. június 11-én, szerdán, 52 éves korában elhunyt, miután éveken át küzdött előrehaladott stádiumú mellrákkal. Halálhírét nővére, Lakshmi jelentette be a közösségi médiában.

Meghalt Ananda Lewis: az MTV ikonikus műsorvezetője 52 éves volt

Ananda Lewis visszautasította a maszektómiát

Lewis 2020 októberében nyilvánosan számolt be a betegségéről, elmondta, a 3. stádiumú mellrákot két évvel korábban diagnosztizálták nála. A műsorvezető akkor úgy nyilatkozott, hogy azért kerülte a mammográfiás vizsgálatokat, mert tartott a sugárzás hatásaitól. Egy 2024-ben adott interjúban megerősítette, hogy a betegség már elérte a 4. stádiumot, és hozzátette, hogy korábban visszautasította a masztektómiát. Halálának hírét Lakshmi Lewis jelentette be a Facebookon és elmondta Ananda az otthonában halt meg hospice ellátás mellett.

Ugyanezen a napon érettségizett Ananda 14 éves fia, akit férjével, a 54 éves Harry Smith-szel neveltek közösen. Harry Smith az Oscar-díjas színész, Will Smith 56 éves öccse.

Az MTV-korszak arca és a hip-hop generáció It Girlje volt

Ananda Lewis pályafutása az 1990-es évek végén bontakozott ki. Az MTV arculatának kialkítói között volt olyan műsorok házigazdájaként, mint a Total Request Live, a Hot Zone és a Spring Break. A The New York Times egykor a „hip-hop generáció uralkodó It Girl”-jének nevezte. 2001-ben elhagyta az MTV-t, hogy elindítsa saját nappali talkshow-ját, The Ananda Lewis Show címmel, amely két évadot élt meg. Pályája során kétszer is elnyerte a NAACP Image Awards díját.