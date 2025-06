Ismered a loud looking randizást? Nem? Itt az ideje!

Lassan mindent elfelejthetünk, ami a régi randi szabályokat illett. Kapaszkodj meg, mert a társkeresési trendek 2025-ben egy új fogalmat vezettek be! Ha azt hitted, eddig mindent láttál a társkeresési appokon, akkor most ismerkedj meg a loud looking trendjével!

Az online társkeresés új formája a loud looking!

Forrás: Getty Image

Minden, amit tudnod kell a loud lookingról

A loud looking jelentése

A loud looking randizási stílus az őszinte és nyílt kommunikációra épül. Az online társkeresés rengeteg rizikóval, félre kommunikálással járhat, ami egyre frusztrálóbb a felhasználóknak. Ha neked is eleged van a kamu profilokból és a kegyes hazugságokból, akkor ideje kipróbálnod a loud looking trendet. A trend lényege, hogy az általad kedvelt és használt randi app profilod biojában nyíltan és őszintén kijelented, mire vágysz igazán. Azzal, hogy a biod tartalmazza a keresési preferenciádat, megszűrheted az érdeklődőket és talán sikeresebb is leszel! Fogalmazd meg, mit akarsz és vállald nyíltan a biodban!

A Bustle álltal megkérdezett Devyn Simone online társkereső szakértő úgy gondolja, a trend azért lett 2025-ben annyira népszerű, mert az elmúlt évek társkeresői válsága, az online átverések tapasztalata kiéheztette az embereket az őszinteségre.

A loud looking előnyei

Az online társkereső trend azért nagyon más a többitől, mert konkrét célokat fogalmaz meg, ami nem csak abban segít, hogy önmagaddal tisztábban legyél, de konkretizálja a keresésed is. A loud looking profilok nemcsak mennek az árral, hanem tisztán tudják a céljaikat és nem félnek azokat felvállalni, legyen szó hosszútávú kapcsolatról, egy éjszakás kalandról vagy nyári románcról!

A loud looking trend egyből a lényegre tér és kukába hajítja a "majd meglátjuk mi lesz belőle" mentalitást.

Így néz ki egy loud looking bio

Ha tetszik az online trend, de nem tudod, hogyan vágj bele, összegyűjtöttünk pár példamondatot, amiket kis átírással és kreativitással te is használhatsz a profilodban!

olyan partnert keresek, aki vegetáriánus, mint én!

csak akkor érdekelsz, ha vannak barátaid!

augusztusi esküvőre keresem a +1 főmet!

ha a A Wall Street farkasa a kedvenc filmet, maradj távol tőlem!

csak nyári kalandok érdekelnek!

Lépj te is a fékre és vedd kezedbe a saját randi történetedet! A loud looking trenddel te is személyre szabhatod a társkeresési applikációkat és talán elkerülöd a számodra red flag embereket! Dobd fel a nyári randizást aloud looking szemlélettel!