Beyoncé sokkolta a rajongóit: újraegyesült a színpadon a Destiny's Child - Videó!

7 évvel az utolsó közös fellépésük után újraegyesült a Destiny's Child. Beyoncé Cowboy Carter nevű turnéjának utolsó állomásán Las Vegasban ugyanis váratlanul megjelent a színpadon Kelly Rowland és Michelle Williams, majd közösen elénekelték a 2000-es évek legismertebb csajbandájának slágereit. A Las Vegas-i Allegiant Stadion szinte felrobbant a rajongók sikolyaitól.

Beyoncé és a Destiny's Child utoljára 2018-ban koncertezett közösen

Forrás: Getty Images North America

Beyoncé ikonikus dalokkal köszönte meg a rajongói töretlen szeretetét

A PageSix számolt be róla, hogy szombat este teltházas koncertet adott Beyoncé a Las Vegas-i Allegiant Stadionban. Arra azonban senki nem számított, hogy a koncert felénél az énekesnő behívja meglepetés vendégnek Kelly Rowlandot és Michelle Williamst és közösen eléneklik a Lose My Breath, és Say My Name című számaikat. A rajongók szinte sokkos állapotba kerültek a világ legismertebb lánybandája láttán. A lap felelevenítette, hogy az ikonikus trió utoljára 2018 áprilisában adott közös koncertet a Coachella fesztiválon, azóta pedig nem is énekeltek együtt.

A Destiny's Childot eredetileg 1997-ben alapította Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, LeToya Luckett és LaTavia Roberson, azonban az évek során ketten kiváltak a csoportból belső ellentétek miatt, a helyükre pedig Williams érkezett, így a formáció a ma ismert formáját 2000-ben érte el. 2003-ban aztán Beyoncé szólókarrierbe kezdett, de jó viszonyba maradt a két kolléganőjével. Az azóta eltelt két évtizedben többször is volt nézeteltérés a bandatagok között, emiatt hivatalosan sosem egyesült újra a trió, de alkalmanként fellépnek közösen.