„Bizonyítékokat találtak” – új fejleményekről számolt be a magánnyomozó Madeleine McCann ügyében

Néhány napja hivatalosan is lezárult az újabb kutatás Madeleine McCann után, amely három napon át zajlott Praia da Luz térségében. A rendőrségi csapatok több mint húsz helyszínt vizsgáltak át. A kutatás lezárásakor a nyomozók körbeálltak, öleléssel búcsúztak egymástól, majd tapsvihar tört ki – egyesek szerint ezzel köszönték meg egymás munkáját, mások szerint találhattak valamit, ami bizonyítékként szolgálhat Christian Brückner ellen. A The Olive Pressnek nyilatkozó Danie Krugel dél-afrikai magánnyomozó szerint a német rendőrség a portugáliai Praia da Luz közelében végzett keresések során olyan helyszínen dolgozott, amely az ő korábbi elemzéseivel is egybeesik. Krugel 2007 júniusában csatlakozott az ügyhöz, miután Madeleine édesapja, Gerry McCann felkérte rá. A magánnyomozó szerint a német hatóságok most tényleg találhattak valamit, ami segít az ügy megoldásában.

Madeleine McCann eltűnésének ügye új fordulatot vehet

„Annyira örülök, hogy végre jó helyen kerestek, és a testbeszédük is ezt igazolja. Meg vagyok győződve arról, hogy találtak valamit, amit kerestek” – nyilatkozta a dél-afrikai nyomozó, aki annak idején egy sor tesztet végzett, többek között a kislány hajszálait vizsgálta meg. Elmondása szerint a német hatóságok három konkrét helyszínre összpontosították a keresést, majd hirtelen a vártnál korábban fejezték be a kutatást. A legutóbbi nyomozásról sem a portugál, sem a német rendőrség nem adott ki hivatalos közleményt, ugyanakkor a helyi média ruhák és csontok megtalálásáról számolt be. A keresések a Praia da Luz üdülőövezetben, konkrétan az Ocean Club közelében történtek, ahol Madeleine McCann 2007. május 3-án eltűnt.

Annyira izgatott vagyok, hogy a németek jó helyen kerestek. Nagyon megnyugtató, hogy most már minden véget ér. Erre vártam. Igazságot Madeleine-nek. Csak ezt akarom

- nyilatkozta a nyomozó.

Más elméletek is napvilágot láttak

Madeleine McCann eltűnéséről a közel két évtized alatt számos teória született. Legutóbb arról röppent fel hír, hogy egy német-brit házaspár ittasan elgázolta, de korábban emberrablókról, balesetről és még okkult körökről is beszéltek. A német hatóságok jelenleg is a 48 éves Christian Brueckner elítélt pedofilt tekintik a fő gyanúsítottnak, de továbbra sem áll rendelkezésre elégséges bizonyíték az eljárás lezárásához.