Medárd napját nemcsak meteorológiai jelentősége miatt tartják számon. A régi babonák szerint ezen a napon még az időjárást is meg lehetett változtatni. Egyes falusi szokások szerint például „esővarázsló” napnak is tartották: a kakas megfürdetése állítólag képes volt esőt fakasztani. Emellett hiedelmek szerint ezen a napon a vizek királya és a vízszellemek is aktívak – a hiedelem szerint Medárd napján különösen veszélyes fürdőzni tavakban és folyókban, mert a víz „áldozatokat szed”. A névadó Medárd egy frank származású katolikus püspök volt, aki Kr. u. 456 körül született Salencyben, a mai Franciaország pikárdiai régiójában. Idővel a gabonaaratás és a szüreti munka védőszentjévé vált, és egyes vidékeken még fogfájás esetén is hozzá fohászkodtak.