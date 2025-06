Tapsoltak és ölelkeztek a rendőrök, amikor lezárták a kutatást Madeleine McCann után

Dél-Portugáliában, Praia da Luz közelében két napig folyt a keresés Madeleine McCann nyomai után. A rendőri egységek modern technológiával, talajradarral és kotrógépekkel fésülték át a területet.

Kutatás Madeleine McCann után: a rendőrség radarberendezéssel kutatta át a bozótos területet, ahol az első számú gyanúsított, Christian Brückner egykori élt.

Forrás: Profimedia

Madeleine McCann ügye: tapsoltak és ölelkeztek a rendőrök

Hivatalosan is lezárult az újabb kutatás Madeleine McCann után, amely három napon át zajlott Praia da Luz térségében. A rendőrségi csapatok, köztük német és portugál egységek, kedden kezdték meg az átfogó kutatást, amely során több mint húsz helyszínt vizsgáltak át. A művelet során, mely eredetileg pénteken is folyt volna, kotrógépet és talajradaros szkennereket vetettek be. Az Ocean Club üdülőhelyet – Madeleine 2007-es eltűnésének helyszínét – és több környékbeli ingatlant is átvizsgáltak.

Csontokat és ruhadarabokat találtak a hatóságok.

Forrás: Profimedia

A portugál televíziós beszámolók szerint a keresés során csontokat és ruhadarabokat is találtak, de azt egylőre nem tudni, hogy ezek Madeleine McCannhez köthetőek-e. A kutatás lezárásakor a tisztek körbeálltak, öleléssel búcsúztak egymástól, majd tapsvihar tört ki – egyesek szerint ezzel köszönték meg egymás munkáját, mások szerint találhattak valamit, ami bizonyítékként szolgálhat Christian Brückner ellen. A férfi az ügy elsőszámú gyanúsítottja, és jelenleg börtönbüntetését tölti Németországban egy nemi erőszak miatt. Szeptemberben szabadul, ha nem találnak semmit, amivel Madeleine McCannhez köthetnék.