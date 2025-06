„Már kezdtem púposodni" – Túl nagy mellei tették tönkre egy nő életét, drasztikus döntést hozott

A 33 éves fodrász életét már-már elviselhetetlenné tették dús keblei. Hannah Davison testére és lelkére is hatalma terhet rótt a mellmérete, ezért komoly elhatározásra jutott: mellkisebbítő műtéten esett át, hogy boldog, és magabiztos legyen, de legfőképp azért, hogy ne kelljen állandó fájdalomban élnie.

Hannah Davison a mellkisebbítő műtét előtt és után

Forrás: Hannah Davison /Northfoto / SWNS

Mellkisebbítő műtét mellett döntött

Hannah 36H-s melltartómérettel élt, ami nemcsak kényelmetlen volt, de borzasztóan fájdalmas is. „Már olyan voltam, mintha púposodnék" – mesélte. A vállait folyamatosan felsértették a melltartó pántjai, a nyakfájdalma pedig állandó volt, de a mozgást is megnehezítette melleinek mérete. Fodrászként a munkájában is problémákat okozott neki az állandó fájdalom.

Hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy saját kezébe veszi a sorsát. Áprilisban Boroszlóba utazott, ahol egy kétnapos orvosi program keretében elvégezték rajta a mellkisebbítő műtétet. Több mint egy kilogramm mellszövetet távolítottak el, és Hannah öt kosármérettel lett kisebb – az eredmény pedig nemcsak látványos, de felszabadító is volt.

„Szinte azonnal éreztem a különbséget. A fájdalom, amivel együtt éltem évek óta, egyik napról a másikra eltűnt" – mesélte megkönnyebbülve. A műtét átszámítva 1,5 millió forintba került, de Hannah elmondása szerint minden pénzt megért.

A mellkisebbítő műtétet sokan még mindig csak kozmetikai beavatkozásként kezelik, pedig a valóság sokkal árnyaltabb. Hannah esete is bizonyítja, hogy ez az eljárás komoly egészségügyi problémákra nyújthat megoldást.