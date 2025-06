Ezt a nevet viseli mostantól Angelina Jolie és Brad Pitt lánya, Shiloh

Május 29-én, csütörtök este Shiloh Jolie váratlanul megjelent egy exkluzív Los Angeles-i divatbemutatón – Isabel Marant új kollekcióját ünnepelték a Net-A-Porterrel együttműködésben. A 19 éves lány koreográfusként vett részt a rendezvényen, az eseményről készült sajtóközleményből pedig az is kiderült, hogy a sztárcsemete most milyen nevet használ.

Shiloh Jolie végleg elbúcsúzott a Pitt vezetéknévtől

Forrás: GC Images

Shiloh Jolie-Pitt új neve

Brad Pitt és Angelina Jolie lánya mostantól Shi Joli néven ismeretes. Shiloh egy évvel ezelőtt, a 18. születésnapján kérvényezte hivatalosan a névváltoztatást: al akarta hagyni a Pitt vezetéknevet. A döntés jogerőre emelkedett, így Shiloh már Shiloh Jolie néven szerepel a hivatalos dokumentumokban.

Brad Pitt és Angelina Jolie hat közös gyermeke közül Shiloh az első, aki hivatalosan is megvált apja vezetéknevétől – de nem az egyetlen, aki a közéletben más nevet használ. A The Outsiders című musicalben Vivienne például Vivienne Jolie-Pitt néven szerepel, míg Zahara, aki tavaly csatlakozott az Alpha Kappa Alpha diákszövetséghez, Zahara Marley Jolie-ként mutatkozott be.

Shiloh egyre aktívabb a tánc és koreográfia világában. Tavaly augusztusban Kolanie Marks koreográfus egy videót tett közzé Instagram-oldalán, amelyen Shiloh egy Capella Grey- és Young M.A.-számra táncol. „Az önbizalma egyre csak nő! Büszke vagyok rá” – írta Marks. Azóta többször is dicsérte a fiatal lány elkötelezettségét.