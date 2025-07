„A barátság a legfontosabb dolog” – Örök ékszerekkel pecsételik meg a kapcsolatokat Bogiék

Barátra mindenkinek szüksége van az életben. Valakire, aki ott van velünk a bajban, támaszunk a legnehezebb napokon, őszinte véleménye pedig megment minket önmagunktól. Ösztönös szinten társas kapcsolódásra vágyunk, így nem is véletlen, hogy már kisgyerekként a játszótéren is ismerkedni próbálunk. Az igaz barátságok egy életen át elkísérnek minket, még ha a távolság közbe is szól és másfelé fúj minket az élet szele. Bogi és Bence vállalkozása éppen az ilyen kapcsolatokat szerette volna megpecsételni valamivel, ami olyan örök, mint a köztük lévő szeretet.

Bogi és Bence örök ékszerekkel pecsételik meg a barátságokat.

Fotó: Gáll Regina Adrienn

Barátság világnapja: „Ez nem csak egy ékszer, de egy közös élmény is”

Bogi még műkörmösként, Bence pedig Chatbot-fejlesztőként dolgozott, amikor egyik nap ugyanazt a külföldi videót mentették le maguknak, egyszerre. Ez egy Örök Karkötőkről szóló videó volt, ami alatt rengeteg magyar komment volt, hogy mikor lesz végre lehetőség Magyarországon is csináltatni ilyen ékszert.

„Másnap már eldöntöttük, hogy belekezdünk az üzletbe. Még csak fél éve voltunk együtt, de nem volt kérdés, hogy ezt közösen hozzuk létre. Hamarabb volt közös vállalkozásunk, mint hogy együtt éltünk volna" – meséli nekünk Bogi és Bence mosolyogva, kivételes összhangban.

A fiatalokról süt az elhivatottság, a bátorság és a szenvedély, amivel sikeresen felépítették a Forever Bracelet-et, az ország első örök ékszerekkel foglalkozó boltját.

A vállalkozás sikere pedig azóta is töretlen, rengeteg barát, barátnő és pár érkezik hozzájuk, hogy megpecsételjék kapcsolatukat.

Van ennek egy varázsa. Minden olyan gyorsan változik, cserélődnek körülöttünk az emberek, a dolgok, de ez az ékszer velünk marad örökké, gyűjti velünk az emlékeket. Vagy egy célra emlékeztet, vagy egy fogadalomra, amit magunknak tettük, vagy egyszerűen csak egymásra

– teszi hozzá Bence. Az örök ékszerek ugyanis tényleg örökök, azaz miután a boltban felhegesztették őket, mi magunk nem tudjuk levenni, vagy csak ha nagyon akarjuk. Éppen ez benne a jó, hiszen mindig velünk van az ékszer, nem kell bajlódni a le- és felvétellel.

„Ezek az ékszerek azért is jók, mert nem csipog be repüléskor sem és orvosi vizsgálatoknál sem kell feltétlenül levenni, csak ha az orvos jelzi. Így tényleg mindig velünk lehet. De már magában eljönni a boltba is nagyon jó élmény és közös program. Lehet kívánni a hegesztésnél, amikor felvillan a fény, sokan el is sírják magukat, amikor elkészül a közös ékszer" – emeli ki Bogi.