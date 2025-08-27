Intim együttlét, mint edzés? Ezek a pózok égetik a legtöbb kalóriát

Ha edzés helyett inkább a takarót húznád magadra, jó hírünk van: nem kell mindig a futópadra vagy a súlyokra hagyatkozni, ha a fogyás a célod. Az intim együttlét ugyanis nemcsak a kapcsolatot erősíti, hanem egy vérbeli kardióedzést is helyettesíthet. Izzadás, pulzusnövekedés, izmok dolgoztatása – minden adott ahhoz, hogy az ágyban is elinduljon a kalóriaégetés.

Kalóriaégetés az ágyban? Csak a megfelelő pozíciókra és némi kitartásra lesz szükség!

Forrás: Shutterstock

Kalóriaégetés az ágyban: pózok, amelyek felérnek egy edzéssel

A New York Post összesítése alapján a vajköpülő (butter churner) pozíció a legnagyobb kalóriaégető a hálószobában: 30 perc alatt akár 211 kalóriát is ledolgozhat a domináns fél, de közben a másik is bőven megdolgoztatja a core izmait. Ez az intim mozdulatsor persze inkább akrobatika, így nem mindenki kedvence, de ha bírjátok a kihívásokat, egyben letudhatjátok az edzést is.

Kalóriaégetés szempontjából az álló póz sem marad le sokkal, hiszen az erőnlétet, egyensúlyt és a karizmokat is keményen igénybe veszi. Egy félórás maraton itt akár 198 kalóriát is elégethet. A hölgyeknek viszont vegyes élmény lehet: a kutatások szerint nem mindenki számára ez a legnagyobb örömforrás, de kalóriafronton tényleg hatékony.

És persze ott a klasszikus kutya póz, ami nemcsak a kalóriaégetés bronzérmese - 30 perc alatt 182 kalória mínusz az aktív, 103 pedig a fogadó félnek -, de a női gyönyör szempontjából is listavezető. Nem csoda, hogy sokak kedvence, hiszen egyszerre ad intenzív fizikai munkát és maximális élvezetet.

A legkisebb zsírégetést, ha hiszed, ha nem, a lovaglás rejti magában. Itt ugye eleve csak a nő mozog - ha a valódi klasszikus verziót nézzük -, aki mindössze 39 kalóriát éget el fél óra alatt.

Ne ijedj meg tőle, érdemes megpróbálni, hiszen a vajköpülő póz a kalóriaégetés bajnoka.

Forrás: Getty Images / iStockphoto

Nem csak gyors élvezet, igazi kalóriaégetés

Ha valódi “edzésként” akarod bevetni a szeretkezést, nem elég egy villámgyors menet. A szakértők szerint legalább 30 percnyi aktív intim együttlét szükséges ahhoz, hogy a zsírégetés és így a fogyás tényleg beinduljon. A különböző pózok kombinálása nemcsak izgalmassá, de még változatosabbá is teszi a programot.

Ne felejtsd el: nemcsak maga az aktus számít, hanem az előjáték is. Egy szenvedélyes, hosszabb simogatás, érzéki masszázs vagy csókolózás is bőven megdolgoztatja a testet, és így plusz kalóriákat éget. Tehát fogyás közben az intimitás is erősödik.

A konditerem helyett tehát néha elég lehet egy kreatív, lendületes éjszaka a hálószobában. Az intim együttlét ugyanis nemcsak a kapcsolatot mélyíti, hanem komoly kalóriaégetést is jelenthet – ha elég időt és energiát szántok rá. Szóval, ha legközelebb edzés helyett inkább az ágyat választod, ne legyen lelkiismeret-furdalásod: a fogyás így is beindulhat!