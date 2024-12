4 tipp, hogyan égess kalóriát edzés nélkül

Rengeteg hétköznapi tevékenység van, amit amúgy is nap mint nap elvégzünk, miért ne alakítanánk úgy, hogy kalóriaégetés szempontjából is a hasznunkra váljon? Egy fitneszedző ehhez ad tippeket.

4 tipp, hogy kemény edzések nélkül is formás tested legyen

Tippek, ha úgy szeretnél formásabb testet, hogy sem az edzéseiden, sem a táplálkozási szokásaidon nem akarsz különösebben változtani

1. Séta, de nem üres kézzel

A gyaloglás önmagában is kalóriát éget. Azonban egy súlyokkal teli hátizsák hozzáadásával még hatékonyabbá teheted a sétát. A hátizsákozás az egyszerű kardióból összetett ellenállás-edzéssé emeli a gyaloglást, mivel a hátadra súlyt helyezel. Az alacsony terhelésű gyakorlat a katonai kiképzésben gyökerezik, a hadseregek által világszerte használt alapvető gyakorlat.

„Azért működik, mert növeli az intenzitást, több izmot vesz igénybe, és ez egy egyszerű módja annak, hogy több kalóriát égessünk el egy egyszerű tevékenység végzése közben anélkül, hogy gyorsítanunk kellene. És az ízületeket is kíméli” — mondta el az első tippjéről az edző, aki azt ajánlja, hogy aki ki akarja próbálni, szerezzen be egy kifejezetten erre a célra kialakított hátizsákot, és pakolja meg súllyal. Ha nincsenek súlyzói, vizes palackokkal, könyvekkel, konzervekkel, de akár kövekkel is biztosíthatják az ellenállást, amire szüksége van ahhoz, hogy érezd a hatást. Ezzel a módszerrel 30-45 százalékkal több kalóriát égethetsz el, mintha a plusz súly nélkül gyalogolnál.

2. Fogyassz több fehérjét

A fehérje kulcsfontosságú minden fogyókúrás tervben. Nem csak az izmaidat építi és javítja, hanem nagyobb hőhatással is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a szervezeted több kalóriát éget el a fehérje emésztésével, mint a szénhidrátok vagy zsírok feldolgozásával. Az edző tippje a fogyni vágyóknak, hogy minden étkezésbe építsenek be fehérjét, és olyan sovány forrásokra összpontosítsanak, mint a csirke, a hal, a tojás, a tofu és a görög joghurt. Az ajánlott étrendi bevitel 0,8 gramm fehérje testsúlykilogrammonként. A TikTokon egy dietetikus azt tanácsolja, hogy legalább 90 gramm fehérjét fogyasszunk minden nap, egy másik női fogyókúrás edző napi 120 gramm fehérjére esküszik.