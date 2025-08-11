Negyedszázad után újra napfogyatkozás lesz: innen látható a legjobban

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025.08.11.
Egy ritka jelenség érkezik vissza Európa égboltjára 27 év után. A napfogyatkozás szinte napra pontosan egy év múlva lesz látható, akár szabad szemmel is – Persze a megfelelő védelem mellett.

Bő negyedszázad után ismét különleges csillagászati jelenségre számíthatunk. 2026 augusztusában napfogyatkozás ragyogja be Európa egét, mely Magyarországról is látható lesz szabad szemmel. Vajon honnan tekinthető meg a legjobban az égövi jelenség?

Napfogyatkozás lesz látható 2026-ban
Hol látható legjobban a napfogyatkozás 2026-ban?
Forrás: The Image Bank RF

Teljes napfogyatkozás Európában – 27 éve nem volt ilyen

Augusztus 12-én újra teljes napfogyatkozást figyelhetünk meg Európa egén, mely azért is különleges, mert sűrűn lakott régiókból is látható lesz. A teljes napfogyatkozás a maga pompájába Észak-Spanyolországból, valamint Izlandról figyelhető meg, ahol a várakozásoknak megfelelően az éjszakai, ún. nokturizmus is fel fog pörögni.

Érdemes lehet jövőre esedékes nyaralásunkat ezt figyelembe véve szervezni, azonban azok se csüggedjenek, akik akkor épp hazánkban tartózkodnak.

Ugyanis részleges napfogyatkozás formájában Magyarországról is látható a különleges esemény.

Mikor látható a napfogyatkozás Magyarországon?

A napfogyatkozás Magyarországon egy szerdai napon lesz látható, mely helyi idő szerint 11:18-kor veszi kezdetét, 12:39 körül éri el zenitjét, hogy aztán 13:58 körül érjen véget. Legjobban a nyugati országrészből látható, keleten valamivel kevésbé takarja ki a napot a hold. Érdemes tehát aznapra kirándulásokat szervezni, de munkahelyükről is megfigyelhetjük a jelenséget.

A napkorong mintegy 45%-kát takarja ki a hold, mely ritka élményt nyújt.

Az utolsó teljes napfogyatkozás Magyarországon 1999. augusztus 11-én volt, mely Vas megyéből látszott a legjobban, azonban a közelgő csillagászati jelenség sem lesz kevésbé látványos.

A biztonsági szabályok betartása mindennél fontosabb, így készüljünk fel időben. Szabad szemmel tilos a napba nézni, különben súlyosan károsítja a szemet, mely ellen még a legdrágább napszemüveg sem elég. Szemünk védelme érdekében szerezzünk be mihamarabb egy speciális, a napfogyatkozás megtekintésére kifejlesztett szemüveget.

