A női táska a leggyakoribb kiegészítő, a mindennapi viselet része. Mérete és típusa sokat elmond viselője személyiségéről, társas érintkezési szokásairól. Vajon rólad mit árul el?

A táska azt is elárulja róla, amit el akarsz rejteni a világ elől

Kis kézitáska

Elegáns és kifinomult ízlésre vall. Amennyiben kis kézitáskát hordasz, minimalista stílusban utazol, nem cipelsz felesleget, nem szereted a feltűnést, és fontos számodra a megjelenés. Tudatos, kontrollált vagy és szeretsz irányítani. A fontos dolgokat el tud választani a lényegtelentől.

Visszafogott, minimalista, vagy nyitott, proaktív személyiség vagy? Mutasd a táskád!

Válltáska lánccal

Divatkövető és romantikus alkat vagy. Szereted a klasszikus, nőies stílust, és fontosak számodra a részletek. Valószínűleg mindenben szereted a minőségi darabokat.

Hátizsák

Szabadságszerető, kreatív, önálló és proaktív személyiségre utal, olyanra, aki nem esik kétségbe, ha egyik napról a másikra egy másik kontinensek kell élnie. A hátizsákos hölgyek értékelik a kényelmet, a gyakorlatiasságot, és nem feltétlenül szeretnének megfelelni elvárásoknak. Szereted, ha mindig kéznél vannak a fontos tárgyak, legyen az kézfertőtlenítő, toll vagy akár zseblámpa.

Ha a kedvenc táskatípusod a hátizsák, akkor kalandvágyó természet vagy, aki nem igazán szereti az elvárásokat - akárcsak Taylor Swift

Aktatáska

A céltudatos, rendszerető és a karrierjükre fókuszáló nők előszeretettel vásárolnak aktatáska jellegű kiegészítőt. Ha ilyet viselsz, komoly, magabiztos személyiség vagy, aki fontosnak tartja a hatékonyságot a szakmai és a magánéletben egyaránt. Az irónia sem áll tőled távol.

Komoly és magabiztos személyiség - Aktatáskások védjegye

Vászontáska

Lazaságot és nyitott gondolkodást sugall. Lehet, hogy a környezettudatosság sem áll tőled távol? A vászontáska általában a művészlelkek, intellektuális vagy slow lifestyle-t képviselő emberek kedvence, mert kényelmes, nem túl feltűnő, de sok minden elfér benne.

A vászontáska lazaságot és nyitott gondolkodást sugall.

Crossbody/keresztpántos táska

Viselője független, barátságos, kreatív, örökmozgó személyiség, aki folyton úton van, és fontos számára a funkcionalitás. Egyszerre sportos és trendkövető, egyensúlyt keres a stílus és a kényelem között.

A crossbody egyszerre sportos és trendkövető.

„Mindentbeletáska”

Átlátod a káoszt, de nehezen szelektálsz. Szereted a lazaságot, mások pedig a humorodat kedvelik, ugyanakkor gyakran szorongsz. Akkor érzed magad biztonságban, ha a fél házat magaddal viszed a táskádban, mert szerinted bármikor megállhat a metró, történhet egy baleset és utolérhet egy cunami.