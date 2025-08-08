A női táska a leggyakoribb kiegészítő, a mindennapi viselet része. Mérete és típusa sokat elmond viselője személyiségéről, társas érintkezési szokásairól. Vajon rólad mit árul el?
Elegáns és kifinomult ízlésre vall. Amennyiben kis kézitáskát hordasz, minimalista stílusban utazol, nem cipelsz felesleget, nem szereted a feltűnést, és fontos számodra a megjelenés. Tudatos, kontrollált vagy és szeretsz irányítani. A fontos dolgokat el tud választani a lényegtelentől.
Divatkövető és romantikus alkat vagy. Szereted a klasszikus, nőies stílust, és fontosak számodra a részletek. Valószínűleg mindenben szereted a minőségi darabokat.
Szabadságszerető, kreatív, önálló és proaktív személyiségre utal, olyanra, aki nem esik kétségbe, ha egyik napról a másikra egy másik kontinensek kell élnie. A hátizsákos hölgyek értékelik a kényelmet, a gyakorlatiasságot, és nem feltétlenül szeretnének megfelelni elvárásoknak. Szereted, ha mindig kéznél vannak a fontos tárgyak, legyen az kézfertőtlenítő, toll vagy akár zseblámpa.
A céltudatos, rendszerető és a karrierjükre fókuszáló nők előszeretettel vásárolnak aktatáska jellegű kiegészítőt. Ha ilyet viselsz, komoly, magabiztos személyiség vagy, aki fontosnak tartja a hatékonyságot a szakmai és a magánéletben egyaránt. Az irónia sem áll tőled távol.
Lazaságot és nyitott gondolkodást sugall. Lehet, hogy a környezettudatosság sem áll tőled távol? A vászontáska általában a művészlelkek, intellektuális vagy slow lifestyle-t képviselő emberek kedvence, mert kényelmes, nem túl feltűnő, de sok minden elfér benne.
Viselője független, barátságos, kreatív, örökmozgó személyiség, aki folyton úton van, és fontos számára a funkcionalitás. Egyszerre sportos és trendkövető, egyensúlyt keres a stílus és a kényelem között.
Átlátod a káoszt, de nehezen szelektálsz. Szereted a lazaságot, mások pedig a humorodat kedvelik, ugyanakkor gyakran szorongsz. Akkor érzed magad biztonságban, ha a fél házat magaddal viszed a táskádban, mert szerinted bármikor megállhat a metró, történhet egy baleset és utolérhet egy cunami.
Lelked gyermeki és játékos. A karrier fontos számodra, de megesik, hogy megelégszel a kötelező minimum teljesítésével.
Minden idők legdrágább táskája a Sotheby’s párizsi árverésén 10,1 millió dollárért, azaz közel 3,7 milliárd forintért kelt el 2025-ben. Ez a táska Jane Birkin eredeti Hermès Birkin táskája, melyért az aukción 9 gyűjtő csapott össze. Volt, aki telefonon, más online, néhányan pedig a helyszínen licitáltak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.