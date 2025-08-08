Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Nemcsak az számít, mit viselsz, hanem az is, mit cipelsz magaddal nap mint nap. A táska típusa – ahogyan az öltözködés más elemei is – sokat elárul a személyiségedről, életstílusodról, prioritásaidról, a hangulatodról, és arról is, mit rejtegetsz a világ elől. Összegyűjtöttük a leggyakoribb táskatípusokat, és azt is, mit üzennek rólad másoknak.

A női táska a leggyakoribb kiegészítő, a mindennapi viselet része. Mérete és típusa sokat elmond viselője személyiségéről, társas érintkezési szokásairól. Vajon rólad mit árul el? 

táska
A táska azt is elárulja róla, amit el akarsz rejteni a világ elől
Forrás: Getty Images Europe

Kis kézitáska

Elegáns és kifinomult ízlésre vall. Amennyiben kis kézitáskát hordasz, minimalista stílusban utazol, nem cipelsz felesleget, nem szereted a feltűnést, és fontos számodra a megjelenés. Tudatos, kontrollált vagy és szeretsz irányítani. A fontos dolgokat el tud választani a lényegtelentől.

táska
Visszafogott, minimalista, vagy nyitott, proaktív személyiség vagy? Mutasd a táskád!
Forrás: Getty Images Europe

Válltáska lánccal

Divatkövető és romantikus alkat vagy. Szereted a klasszikus, nőies stílust, és fontosak számodra a részletek. Valószínűleg mindenben szereted a minőségi darabokat. 

Hátizsák

Szabadságszerető, kreatív, önálló és proaktív személyiségre utal, olyanra, aki nem esik kétségbe, ha egyik napról a másikra egy másik kontinensek kell élnie. A hátizsákos hölgyek értékelik a kényelmet, a gyakorlatiasságot, és nem feltétlenül szeretnének megfelelni elvárásoknak. Szereted, ha mindig kéznél vannak a fontos tárgyak, legyen az kézfertőtlenítő, toll vagy akár zseblámpa. 

táska
Ha a kedvenc táskatípusod a hátizsák, akkor kalandvágyó természet vagy,  aki nem igazán szereti az elvárásokat - akárcsak Taylor Swift
Forrás:  Instagram

Aktatáska

A céltudatos, rendszerető és a karrierjükre fókuszáló nők előszeretettel vásárolnak aktatáska jellegű kiegészítőt. Ha ilyet viselsz, komoly, magabiztos személyiség vagy, aki fontosnak tartja a hatékonyságot a szakmai és a magánéletben egyaránt. Az irónia sem áll tőled távol. 

táska
Komoly és magabiztos személyiség - Aktatáskások védjegye
Forrás: Shutterstock

Vászontáska

Lazaságot és nyitott gondolkodást sugall. Lehet, hogy a környezettudatosság sem áll tőled távol? A vászontáska általában a művészlelkek, intellektuális vagy slow lifestyle-t képviselő emberek kedvence, mert kényelmes, nem túl feltűnő, de sok minden elfér benne.

táska
A vászontáska lazaságot és nyitott gondolkodást sugall. 
Forrás: Shutterstock

Crossbody/keresztpántos táska

Viselője független, barátságos, kreatív, örökmozgó személyiség, aki folyton úton van, és fontos számára a funkcionalitás. Egyszerre sportos és trendkövető, egyensúlyt keres a stílus és a kényelem között.

táska
A crossbody egyszerre sportos és trendkövető.
Forrás: Shutterstock

„Mindentbeletáska”

Átlátod a káoszt, de nehezen szelektálsz. Szereted a lazaságot, mások pedig a humorodat kedvelik, ugyanakkor gyakran szorongsz. Akkor érzed magad biztonságban, ha a fél házat magaddal viszed a táskádban, mert szerinted bármikor megállhat a metró, történhet egy baleset és utolérhet egy cunami. 

táska
Ha mindenbeletáskát cipelsz, a biztonságra törekszel.
Forrás: Shutterstock

Ha egy figurát formáz

Lelked gyermeki és játékos. A karrier fontos számodra, de megesik, hogy megelégszel a kötelező minimum teljesítésével.

táska
Egy ötletes kialakítású táska még a napodat is boldogabbá teszi
Forrás: Shutterstock

Minden idők legdrágább táskája a Sotheby’s párizsi árverésén 10,1 millió dollárért, azaz közel 3,7 milliárd forintért kelt el 2025-ben. Ez a táska Jane Birkin eredeti Hermès Birkin táskája, melyért az aukción 9 gyűjtő csapott össze. Volt, aki telefonon, más online, néhányan pedig a helyszínen licitáltak. 

