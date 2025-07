Az ördög Pradát visel 2 divatfronton már most tarol: íme, a legmenőbb szettek a forgatásról

Designerruhákba csomagolt ármánykodás, felhúzott szemöldök, csücsörítés és PTSD a toxikus főnökünktől: már forog Az ördög Pradát visel 2. A rajongók legnagyobb örömére úgy tűnik ez a rész is diktálja majd a divatot, a forgatáson készült fotók alapján pedig évekig megfelelő mennyiségű inspirációt ad majd a legikonikusabb szettekhez. Mutatjuk a második rész legjobb outfitjeit, amitől már most felpezsdül a vérünk.

Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci főszereplésével tér vissza Az ördög Pradát visel 2.

Forrás: WireImage

Infúzión kapjuk majd a divatot Az ördög Pradát visel 2-ben

Az ördög Pradát visel sikere nem csak a zseniális színészeknek és a passzív-agresszív energiáknak volt köszönhető: a film egy olyan világba kalauzolta el a nézőket, amikbe csak a legbefolyásosabbak pillanthatnak be.

Az első rész divatforradalmat indított, Miranda Priestly csücsörítését és fagyos tekintetét pedig azóta sem tudjuk kiheverni, ahogy Andy telefonjának csengőhangját sem.

Most összegyűjtöttük a 2. rész legjobb szettjeit, hogy míg a filmre várunk, beszerezhessük őket.

Platform, Fendi táska és öltönyszettek

Ha Az ördög Pradát viselről beszélünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy minden érzékszervünkön keresztül érezni fogjuk a New York-i nyüzsgést és infúzión kapjuk majd a divatot. Erről árulkodnak az első fotók is a forgatásról. Miranda Priestly karaktere, akit természetesen Meryl Streep alakít, most sem okozott csalódást: Manhattan utcáin egy orchidealila szatén, V-nyakú blúzban sétál a kamerák előtt, amelyhez barna bőr midiszoknyát, barack színű trenchcoat-ot és kerek orrú barna magas sarkút visel. Az összeállítást arany fülbevalóval és szögletes napszemüveggel tette teljessé. Csak szerintünk lett színesebb egyéniség a Runway jégkirálynője?

Máris imádjuk Az ördög Pradát visel 2 szettjeit. Forrás: Instagram

Még mindig köze lesz Andynek a Runway-hez?

Az Andyt alakító Anna Hathaway-ről is jelentek meg fotók, amik igencsak felborzolták a kedélyeket. Az egyiken például egy színes Gabriela Hearst ruhát visel, Chloé platform szandállal, hatalmas kék Fendi táskával. A szettet egy horgolt kalap és egy Bvlgari napszemüveg egészíti ki. Akárhogy nézzük, a szemünk mégis a Runway-emblémás ruhazsákon akad meg. Vajon Andy mazochistaként ismét kapcsolata kerül a magazinnal? A rajongóknál azonban más verte ki a biztosítékot: szerintük inkább egy Emily Párizsban hangulatú nőt látunk, az első rész visszafogott Andyéhez képest.