Okosszemüvegben gyantázott a kozmetikus: a felháborodott vendég videója felrobbantotta a TikTikot

Shutterstock - BLACKDAY
intim okosszemüveg gyanta
Jónás Ágnes
2025.09.27.
Aniessa Navarro gyanútlanul nyitott be az amerikai European Wax Centerbe, ahová előzetesen időpontot egyeztetett. Egy brazil gyanta volt betervezve, hogy még nyári vakációja előtt jó formába kerülhessen. Arra azonban, amit a kezelés során tapasztalt, nem számított.

Brazil gyanta – erre készült Aniessa és szépen levetkőzött, ahogy azt kell. Hamarosan azonban világossá vált számára, hogy az intimgyantázás mellett megdöbbentő élmények is várnak rá. 

brazil gyanta
A brazil gyanta miatt érzett fájdalmat elnyomta a meglepetés: a kotmetikus nem viselt ruhát
Forrás: Moment RF

A kozmetikus sokkot okozott 

A kozmetikus hölgy egy okosszemüvegen kívül semmit nem viselt. A hiányos öltözék Aniessát kevésbé zavarta, mint a szemüveg. Elhatározta, hogy a gyantázás alatt nem hozza szóba a dolgot, azonban kifejezetten kínosan érezte magát egész idő alatt, mert nem tudta kiverni a fejéből a gondolatot, hogy a beépített kamera esetleg felveheti őt egy ilyen privát helyzetben.

Végül mégis rákérdezett az okosszemüvegre, de a kozmetikus azt mondta, hogy a szemüvegben csak dioptriás lencsék vannak.

Ettől függetlenül Aniessát egyáltalán nem nyugtatta meg a válasz, tudván, hogy a szemüveg elvileg fénnyel jelez, ha éppen felvételt készít, de az internet tele van trükkökkel arra nézve, hogyan lehet ezt a fényt eltakarni.

Virális lett a brazil gyantás TikTok-videó

A nyomasztó eset végül arra ösztönözte Navarrót, hogy TikTokra posztolja a történetet, és tanácsot kérjen a követőitől, hogyan tovább. Sokan azt javasolták, hogy vegye fel a kapcsolatot egy ügyvéddel, vagy forduljon a European Wax Center központi irodájához. Egy következő videóban Navarro elmeséli, hogy e-mailt írt a szépségközpont ügyfélszolgálatának. Eleinte csak automatikus választ kapott, végül a European Wax Center közleményt adott ki. Azt állították, hogy a szemüveg az eljárás során ki volt kapcsolva.

@niessaxoxo_ What should I do? #europeanwaxcenter #brazilianwax #metaglasses ♬ original sound - aniessanavarro

 

További tanácsért két ügyvédi irodát is megkeresett, ahol azt javasolták, tegyen jogi lépéseket. A nő sokáig dilemmázott, mert nem akarta, hogy bárkit kirúgjanak miatta. 

Videójával is inkább az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet az okosszemüvegek intim helyzetekben veszélyesek lehetnek, és hogy szabálymódosítás szülessen a felvevő eszközök használatára olyan helyeken, ahol alapvető lenne a magánszféra, például brazil intimgyanta esetében is.

Bár a mesterséges intelligenciával felszerelt szemüveget a kényelem növelésére tervezték, komoly kérdéseket vetnek fel a személyes adatok és a magánélet jövőjével kapcsolatban is. Különösen a Z generáció kritikus a digitális vívmánnyal szemben. 

„A fiatalok úgy érzik, nincs módjuk a magánszférájuk védelmére. Mintha az egyetlen megoldás az lenne, hogy teljesen lemondanak az internetről, ami pedig gyakorlatilag lehetetlen” – mondta Alice Marwick, a Data & Society kutatóintézet igazgatója a The Washington Postnak.

 

