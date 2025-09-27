Okosszemüvegben gyantázott a kozmetikus: a felháborodott vendég videója felrobbantotta a TikTikot

Brazil gyanta – erre készült Aniessa és szépen levetkőzött, ahogy azt kell. Hamarosan azonban világossá vált számára, hogy az intimgyantázás mellett megdöbbentő élmények is várnak rá.

A brazil gyanta miatt érzett fájdalmat elnyomta a meglepetés: a kotmetikus nem viselt ruhát

A kozmetikus sokkot okozott

A kozmetikus hölgy egy okosszemüvegen kívül semmit nem viselt. A hiányos öltözék Aniessát kevésbé zavarta, mint a szemüveg. Elhatározta, hogy a gyantázás alatt nem hozza szóba a dolgot, azonban kifejezetten kínosan érezte magát egész idő alatt, mert nem tudta kiverni a fejéből a gondolatot, hogy a beépített kamera esetleg felveheti őt egy ilyen privát helyzetben.

Végül mégis rákérdezett az okosszemüvegre, de a kozmetikus azt mondta, hogy a szemüvegben csak dioptriás lencsék vannak.

Ettől függetlenül Aniessát egyáltalán nem nyugtatta meg a válasz, tudván, hogy a szemüveg elvileg fénnyel jelez, ha éppen felvételt készít, de az internet tele van trükkökkel arra nézve, hogyan lehet ezt a fényt eltakarni.

Virális lett a brazil gyantás TikTok-videó

A nyomasztó eset végül arra ösztönözte Navarrót, hogy TikTokra posztolja a történetet, és tanácsot kérjen a követőitől, hogyan tovább. Sokan azt javasolták, hogy vegye fel a kapcsolatot egy ügyvéddel, vagy forduljon a European Wax Center központi irodájához. Egy következő videóban Navarro elmeséli, hogy e-mailt írt a szépségközpont ügyfélszolgálatának. Eleinte csak automatikus választ kapott, végül a European Wax Center közleményt adott ki. Azt állították, hogy a szemüveg az eljárás során ki volt kapcsolva.

További tanácsért két ügyvédi irodát is megkeresett, ahol azt javasolták, tegyen jogi lépéseket. A nő sokáig dilemmázott, mert nem akarta, hogy bárkit kirúgjanak miatta.

Videójával is inkább az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet az okosszemüvegek intim helyzetekben veszélyesek lehetnek, és hogy szabálymódosítás szülessen a felvevő eszközök használatára olyan helyeken, ahol alapvető lenne a magánszféra, például brazil intimgyanta esetében is.

Bár a mesterséges intelligenciával felszerelt szemüveget a kényelem növelésére tervezték, komoly kérdéseket vetnek fel a személyes adatok és a magánélet jövőjével kapcsolatban is. Különösen a Z generáció kritikus a digitális vívmánnyal szemben.