Okosszemüvegben gyantázott a kozmetikus: a felháborodott vendég videója felrobbantotta a TikTikot

Brazil gyanta – erre készült Aniessa és szépen levetkőzött, ahogy azt kell. Hamarosan azonban világossá vált számára, hogy az intimgyantázás mellett megdöbbentő élmények is várnak rá.
A kozmetikus hölgy egy okosszemüvegen kívül semmit nem viselt. A hiányos öltözék Aniessát kevésbé zavarta, mint a szemüveg. Elhatározta, hogy a gyantázás alatt nem hozza szóba a dolgot, azonban kifejezetten kínosan érezte magát egész idő alatt, mert nem tudta kiverni a fejéből a gondolatot, hogy a beépített kamera esetleg felveheti őt egy ilyen privát helyzetben.
Végül mégis rákérdezett az okosszemüvegre, de a kozmetikus azt mondta, hogy a szemüvegben csak dioptriás lencsék vannak.
Ettől függetlenül Aniessát egyáltalán nem nyugtatta meg a válasz, tudván, hogy a szemüveg elvileg fénnyel jelez, ha éppen felvételt készít, de az internet tele van trükkökkel arra nézve, hogyan lehet ezt a fényt eltakarni.
A nyomasztó eset végül arra ösztönözte Navarrót, hogy TikTokra posztolja a történetet, és tanácsot kérjen a követőitől, hogyan tovább. Sokan azt javasolták, hogy vegye fel a kapcsolatot egy ügyvéddel, vagy forduljon a European Wax Center központi irodájához. Egy következő videóban Navarro elmeséli, hogy e-mailt írt a szépségközpont ügyfélszolgálatának. Eleinte csak automatikus választ kapott, végül a European Wax Center közleményt adott ki. Azt állították, hogy a szemüveg az eljárás során ki volt kapcsolva.
További tanácsért két ügyvédi irodát is megkeresett, ahol azt javasolták, tegyen jogi lépéseket. A nő sokáig dilemmázott, mert nem akarta, hogy bárkit kirúgjanak miatta.
Videójával is inkább az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet az okosszemüvegek intim helyzetekben veszélyesek lehetnek, és hogy szabálymódosítás szülessen a felvevő eszközök használatára olyan helyeken, ahol alapvető lenne a magánszféra, például brazil intimgyanta esetében is.
Bár a mesterséges intelligenciával felszerelt szemüveget a kényelem növelésére tervezték, komoly kérdéseket vetnek fel a személyes adatok és a magánélet jövőjével kapcsolatban is. Különösen a Z generáció kritikus a digitális vívmánnyal szemben.
„A fiatalok úgy érzik, nincs módjuk a magánszférájuk védelmére. Mintha az egyetlen megoldás az lenne, hogy teljesen lemondanak az internetről, ami pedig gyakorlatilag lehetetlen” – mondta Alice Marwick, a Data & Society kutatóintézet igazgatója a The Washington Postnak.
