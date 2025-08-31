Őszi must-have: 5 trendi kékfény-szűrős és statement szemüveg − Termékekkel, árakkal

Ha eddig azt gondoltad, hogy szemüveget hordani csak annak „kell”, aki nem lát rendesen, akkor ideje frissíteni a szoftvert és a stílust. A 2025-ös ősz nem finomkodik. Újra itt a ’80-as évek vibe, a túlméretezett keretek, a merész színek és a „minél nagyobb, annál jobb” elve. És tudod mit? Még akkor is simán felkaphatsz egy ilyen darabot, ha a látásod sasszem szinten van. Mert a kékfény nem válogat: mindenkit fenyeget, aki képernyő előtt dolgozik.
A nagy keretek most nemcsak a retrórajongóknak kedveznek. Amellett, hogy optikailag „összerakják” az arcot, a kékfény-szűrős lencsékkel tényleg adnak valamit a szemnek is.
A hatás? Kevesebb fejfájás, kevésbé fáradt tekintet, és persze azt se felejtsük el, hogy a szemüveg öltöztet.
És persze ott vannak a „just for style” megoldások is. Egy sárga lencsés Saint Laurent, ami napszemüvegnek álcázza magát, de simán viselheted kávézóban, könyvtárban vagy a laptopod előtt, miközben dolgozol. Az egész kulcsa az, hogy játsz a formával és a színekkel. Megsúgjuk, idén nem lehet mellélőni, ha van egy kis merészség a választásban.
Minimalista, mégis trendi: tipikus leopárd minta, finom ovális forma, mindennapi viselethez tökéletes. Pont az a „semmi extra, de mégis extra” kategória. Egy probléma van vele, hogy annyira virálissá vált, hogy már minden influenszer és még a szomszéd is ezt viseli.
Arany, meleg tónusú keret, ami unisex, így bárki lazán felkaphatja. Azoknak, akik szeretik a vintage árnyalatokat és a letisztultságot.
A retró kedvelőinek álma: négyzetes forma, teknősbékamintával. Olyan, mintha egy párizsi kávézóban ülnél még akkor is, ha a nappalidban laptopozol.
Sportosan elegáns fekete keret, ikonikus Carrera stílussal. Ideális azoknak, akik a klasszikus, mégis modern vonalat viszik.
Technikailag napszemüveg, de a lágy sárga lencse miatt beltérben is menő. Statement darab, ami azonnal stílusikonná tesz.
