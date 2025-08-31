Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Őszi must-have: 5 trendi kékfény-szűrős és statement szemüveg − Termékekkel, árakkal

Shutterstock - Roman Samborskyi
divat trend szemüveg
Hajdú Viktória
2025.08.31.
Idén ősszel nemcsak a kabátod lesz statement, hanem a tekinteted is. Mutatjuk a szezon legmenőbb szemüvegeit!

Ha eddig azt gondoltad, hogy szemüveget hordani csak annak „kell”, aki nem lát rendesen, akkor ideje frissíteni a szoftvert és a stílust. A 2025-ös ősz nem finomkodik. Újra itt a ’80-as évek vibe, a túlméretezett keretek, a merész színek és a „minél nagyobb, annál jobb” elve. És tudod mit? Még akkor is simán felkaphatsz egy ilyen darabot, ha a látásod sasszem szinten van. Mert a kékfény nem válogat: mindenkit fenyeget, aki képernyő előtt dolgozik.

Ezekkel a szemüvegekkel tarolni fogsz idén ősszel!
Ezekkel a szemüvegekkel tarolni fogsz idén ősszel!
Forrás:   shutterstock

Ezeket a divatszemüvegeket szerezd be az őszre!

A nagy keretek most nemcsak a retrórajongóknak kedveznek. Amellett, hogy optikailag „összerakják” az arcot, a kékfény-szűrős lencsékkel tényleg adnak valamit a szemnek is. 

A hatás? Kevesebb fejfájás, kevésbé fáradt tekintet, és persze azt se felejtsük el, hogy a szemüveg öltöztet.

És persze ott vannak a „just for style” megoldások is. Egy sárga lencsés Saint Laurent, ami napszemüvegnek álcázza magát, de simán viselheted kávézóban, könyvtárban vagy a laptopod előtt, miközben dolgozol. Az egész kulcsa az, hogy játsz a formával és a színekkel. Megsúgjuk, idén nem lehet mellélőni, ha van egy kis merészség a választásban.

Őszi toplista – 5 stílus, amit imádni fogsz

1. H&M Viral kékfény-szűrő szemüveg

H&M Viral kékfényszűrő szemüveg 5 495 Ft
Forrás: 2.hm.com

Minimalista, mégis trendi: tipikus leopárd minta, finom ovális forma, mindennapi viselethez tökéletes. Pont az a „semmi extra, de mégis extra” kategória. Egy probléma van vele, hogy annyira virálissá vált, hogy már minden influenszer és még a szomszéd is ezt viseli. 

2. Akoni - Arany kékfény-szűrős szemüveg

Akoni kékfényszűrős szemüveg 248 463Ft
Forrás: farfetch

Arany, meleg tónusú keret, ami unisex, így bárki lazán felkaphatja. Azoknak, akik szeretik a vintage árnyalatokat és a letisztultságot.

3. Sahana Square Tortoiseshell – Teknősbékamintás, női

 Sahana Square Tortoiseshell 6 750,88 Ft
Forrás: lensmartonline.com

A retró kedvelőinek álma: négyzetes forma, teknősbékamintával. Olyan, mintha egy párizsi kávézóban ülnél még akkor is, ha a nappalidban laptopozol.

4. Carrera CARRERA1142 001 – Fekete kékfény-szűrős

Carrera CARRERA1142 001 63 380 Ft
Forrás: eyerim.hu

Sportosan elegáns fekete keret, ikonikus Carrera stílussal. Ideális azoknak, akik a klasszikus, mégis modern vonalat viszik.

5. Saint Laurent SL 758 – Sárga lencsés napszemüveg

Saint Laurent SL 758 103 990 Ft
Forrás: answear

Technikailag napszemüveg, de a lágy sárga lencse miatt beltérben is menő. Statement darab, ami azonnal stílusikonná tesz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
