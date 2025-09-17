Egy napig Tinder-sztár voltam – ez történt, amikor kipróbáltam a társkereső fotózást

Forrás: portrefotosok.hu

Szóval simán elmennél mellettem a plázában, a kocsmában, de meg merem kockáztatni, hogy még egy swinger party-n is. Na már most mi maradt egy olyan srácnak, mint nekem az ismerkedéshez? Bingó, a társkereső oldalak. Kipróbáltam egy csomót, végül a Tinder, és a Bumble mellett kötöttem ki.

Azt hittem, hogy a bemutatkozásomban átütő varázslatosan vicces személyiségem majd leveszi a lábáról a csajokat… hát spoiler alert: nem.

Bárki bármit is mond, ha egy olyan srác vagy, akinek az összes nagyi rétest sütne és elvinné magával misére a templomba, nem fogsz tudni csak úgy becsajozni.

Csak úgy biztosan nem…

Nem vagyok fotogén

Ha valakiről annyi - mondjuk ki, szar - kép készül mint rólam, akkor joggal hiszi azt magáról, hogy nem fotogén. Vannak ezzel az istenadta tehetséggel megáldott emberek, akiket ha bármilyen szögből lekap a kamera, egész egyszerűen jól néznek ki.

Na én 27 évig éltem ebben a tévhitben.

Komolyan létezik ilyen, hogy társkereső fotózás?

Az egyik haverom megelégelte az állandó nyavalygásomat és a tettek mezejére lépett. Belépett egy csomó Facebook-csoportba, Discord szerverre és ott hallott először a társkereső fotózásról.

Amikor előállt a nagy ötletével, azt hittem hogy végül megszán egy “fizetős szolgáltatással”, de a Tinder fotós témán megmondom őszintén, sokkal jobban megrökönyödtem. Mármint hogy ilyen létezik. Viszont amikor megnéztem a képeket, egy furcsa érzés kezdett bizsergetni. “Lehet, hogy nekem is összejönne? Ezek a tagok sem néznek ki jobban nálam, mégis jól mutatnak a képeken.”

A portré fotózás weboldalán felvettem a kapcsolatot a fotóssal, akivel először emailben váltottunk néhány üzenetet, majd szóban is. Kedves és segítőkész volt, és elmondta nekem, amit szerintem már kismilliószor elmondott mindenkinek: “Olyan nincs, hogy nem vagy fotogén.”

Mondjuk ezzel még nem sikerült berántania a dologba. Viszont azzal, hogy azt mondta, teljes elégedettségi garanciát ad a képekre, és ha nem tetszenek, nem kell kifizetnem úgy voltam vele, hogy miért is ne? Maximum rászánok egy fél délutánt és megy a levesbe.