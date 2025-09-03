Rám mászott a vőlegény a saját esküvőjén – Esküvői fotós vagyok

Esküvői fotósként láttam már mindent. Volt, hogy a padlón landolt a torta, volt, hogy valaki a csokordobás helyett a nagymamát kapta telibe és volt olyan is, hogy a nagypapa twerkelt a táncparketten. De amit most mesélek, az egészen más szint.

Ez volt az egyik legkellemetlenebb esküvőm, esküvői fotósként.

Forrás: Shutterstock

Azt hittem, már mindent láttam esküvői fotósként – Aztán a vőlegény utánam jött a mosdóba

Közel száz esküvőn vagyok már túl, így amikor hónapokkal korábban megkeresett egy új pár, azt gondoltam: oké, ez is egy esküvő lesz a sok közül. Megbeszéltük a részleteket, kinek mi az elképzelése, hány képet szeretnének, lesz-e drón, mikor kezdjek, kapok-e a tortából, szóval minden ment a megszokott mederben. Aztán eljött a Nagy Nap.

A vőlegény öltözködésénél kezdődött az egész. Már akkor fura volt a hangulat – az anyukája is ott sündörgött, ami nem baj, de a vőlegény... nos, elkezdett „viccelődni”. Olyanokat mondott, hogy „kár, hogy nem veled találkoztam előbb”, meg hogy „a kamerád jó, de te szebb vagy”. Nevettem, persze, nem először láttam izguló férfit esküvő előtt, gondoltam, csak ideges és benne van már egy-két pálinka. Még az is lehet, hogy három.

A templomi szertartás meglepően szép és megható volt, visszazökkent minden a megszokott kerékvágásba. Egy kis nosztalgia, egy kis áhítat, pár pityergő rokon, minden, amit egy boldog szombat délutánra kívánhat az ember. Aztán eljött a polgári szertartás ideje.

Na, ott kezdődött a valóságshow.

A pár kocsijával utaztam a helyszínre, ahol a hangulat olyan hirtelen váltott át lagzihangulatból alfás-alkoholos kocsmaromantikába, mint egy TikTok-trend. A vőlegény már egyáltalán nem viccelt: konkrétan rám ült a hátsó ülésen, szorosan mellém és simogatni kezdte a vállamat. A felesége ott ült tőlünk alig 30 centire és eleinte még nevetett is rajta – aztán már nem.

Mire megérkeztünk, már érezni lehetett a feszültséget közöttük. A menyasszony csendben morzsolgatta a csokrát, a vőlegény pedig rám kacsintott, mintha ez az egész egy romantikus vígjáték lenne, ahol ő az eltévedt főhős, én meg a „titkos választott”.