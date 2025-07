Kiszivárogtak részletek Jeff Bezos 50 milliós lagzijáról: "Minden más volt, mint ahogy a média bemutatta"

Június 27-én vette feleségül menyasszonyát, Lauren Sánchezt Jeff Bezos. A szerelmüket három napon keresztül ünnepelték Velencében, a családtagok, barátok és A listás sztárok jelenlétében. Egy meghívott, Sara Foster most először mesélt arról, milyen volt valójában Lauren Sanchez és Jeff Bezos 50 millió dolláros olaszországi esküvője. Azt állítja, egészen más, mint azt a világ hitte.

Kiszivárogtak részletek Jeff Bezos 50 milliós lagzijáról

Forrás: GC Images

Sara Foster elmesélte, milyen volt Jeff Bezos esküvője

A 44 éves színésznő és podcaster a The World's First műsor csütörtöki epizódjában árulta el, hogy a médiában látott grandiózus képek és hírek nem feltétlenül tükrözik a valóságot, ami Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjét illeti. Az eseményen olyan hírességek vettek részt, mint Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Tom Brady, Kim Kardashian és Leonardo DiCaprio, de Foster szerint az esküvő hangulata meglepően meghitt volt. A vendégek között az említetteken túl több világsztár is felbukkant, de Sara Foster szerint „határozottan sokan voltak, akiket nem fényképeztek le”.

„Senki sem írt alá titoktartási megállapodást”

Lauren Sanchez, az 55 éves egykori újságíró, és Jeff Bezos, a 61 éves Amazon-alapító, Velencében mondták ki a boldogító igent, háromnapos ünnepség keretében. Lapinformációk szerint hivatalosan már az Egyesült Államokban összeházasodtak. A 200 fős vendéglistán szereplő Sara Foster most cáfolta a felröppent pletykákat. „Mindenki a titoktartásit emlegette, de ez egyáltalán nem igaz. Senki sem írt alá titoktartási megállapodás” – mondta a podcastban. „A médiában ábrázolt esküvő szöges ellentéte volt a valóságnak. Semmi túlzás nem volt. Valójában nagyon bensőségesnek tűnt, persze pazar körülmények között zajlott” – tette hozzá.