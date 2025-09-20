A történelem leggyönyörűbb női: éteri szépségük és hatalmuk mindenkit lenyűgözött − GALÉRIA

A szépség az egy szubjektív fogalom, ami kultúránként is változik. Ezért nem csupán a fizikai megjelenés számít, hanem a kisugárzás. A nyitottság, az erő, az intelligencia és a magabiztosság mind hozzájárulnak ahhoz, hogy valakit ragyogóan szépnek tartunk-e. Ebben az összeállításunkban megmutatjuk, hogy kiket tart a világtörténelem a leggyönyörűbb nőknek.

Kleopátra az egyike a valaha volt leggyönyörűbb nőknek a nagy hatalma és karizmája miatt.

Forrás: Shutterstock

Kik voltak a leggyönyörűbb nők a történelem során?

Olyan szép nők sorakoznak a galériánkban, akik nem feltétlenül fértek bele a kor szépségideáljába, mégis csábító megjelenésüket mind a mai napig számon tartjuk. Ők azok a gyönyörű hölgyek, királynők, színésznők, akikre az utókor úgy emlékszik vissza, mint a legnagyhatalmúbb, legkarakteresebb, legimádottabb gyönyörűségek. Szépségük az idő múlásával sem kopott meg, hiába jöttek egyre az újabb korszakok, egyre változó szépségtrendekkel.

A divat, az elvárások és a trendek folyamatosan változtak évszázadról évszázadra, de ezek az „álomnők”, az éteri megjelenésükkel örökre vonzók maradtak és művészek százait ihlették meg.

Kik lehetnek ezek az erős, gyönyörű nők, akik a történelem leggyönyörűbb női címet kaphatnák?

Kattints a képre a galériáért!