Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépség

A történelem leggyönyörűbb női: éteri szépségük és hatalmuk mindenkit lenyűgözött − GALÉRIA

Mutatjuk a történelem leggyönyörűbb nőit.
Shutterstock - Shutterstock AI
szépség Sissi Marilyn Monroe Grace Kelly történelem legszebb nő
Kővári F. Luca
2025.09.20.
Kíváncsi vagy, hogy kik voltak a történelem során azok, akik intelligenciájukkal és bájukkal mindenkit levettek a lábukról? Akkor néz meg a leggyörörűbb nőkről készült galériánkat!

A szépség az egy szubjektív fogalom, ami kultúránként is változik. Ezért nem csupán a fizikai megjelenés számít, hanem a kisugárzás. A nyitottság, az erő, az intelligencia és a magabiztosság mind hozzájárulnak ahhoz, hogy valakit ragyogóan szépnek tartunk-e. Ebben az összeállításunkban megmutatjuk, hogy kiket tart a világtörténelem a leggyönyörűbb nőknek.

Kleopátra az egyike a valaha volt leggyönyörűbb nőknek a nagy hatalma és karizmája miatt.
Kleopátra az egyike a valaha volt leggyönyörűbb nőknek a nagy hatalma és karizmája miatt.
Forrás: Shutterstock

Kik voltak a leggyönyörűbb nők a történelem során?

Olyan szép nők sorakoznak a galériánkban, akik nem feltétlenül fértek bele a kor szépségideáljába, mégis csábító megjelenésüket mind a mai napig számon tartjuk. Ők azok a gyönyörű hölgyek, királynők, színésznők, akikre az utókor úgy emlékszik vissza, mint a legnagyhatalmúbb, legkarakteresebb, legimádottabb gyönyörűségek. Szépségük az idő múlásával sem kopott meg, hiába jöttek egyre az újabb korszakok, egyre változó szépségtrendekkel. 

A divat, az elvárások és a trendek folyamatosan változtak évszázadról évszázadra, de ezek az „álomnők”, az éteri megjelenésükkel örökre vonzók maradtak és művészek százait ihlették meg.

Kik lehetnek ezek az erős, gyönyörű nők, akik a történelem leggyönyörűbb női címet kaphatnák? 

Kattints a képre a galériáért!

Marilyn Monroe (1926-1962) Nem maradhat el a listáról a történelem egyik legmeghatározóbb szépségideálja, Marilyn Monroe, akiért az egész világ rajongott. Máig ott az arca különféle termékeken, a kávézók plakátjain és bármikor szívesen újranézzük a filmjeit. A hollywoodi színésznő, a különleges, csábító megjelenésével és szexi kisugárzásával megalapozta azt, hogy manapság hogyan gondolkodunk a szépségről.
1 / 8
Grace Kelly (1929-1982) A Monaco hercegnőjeként és amerikai színésznőként is elhíresült Grace, a történelem egyik leggyönyörűbb nője volt a bájos arcával és elegáns stílusával.
1 / 8
Sissi királyné (1837-1898) I. Ferenc József császár feleségeként ő volt az egyik leggyönyörűbb császárné, aki megtestesítette a kor nőideálját a finom, bálos és elegáns megjelenésével. Vékony alakjával és védjegyévé vált hajkoronájával lenyűgözte az embereket.
1 / 8
Marie Antoinette (1755-1793) Nem maradhat ki a felsorolásunkból Marie Antoinette sem, aki szintén egy nagy hatalommal rendelkező, gyönyörű nő volt. A francia királyné híres volt a bájos kisugárzásáról, kifinomult eleganciájáról és karizmatikus személyiségéről. Porcelánbőrét a rokokó kor szépségideálja szerint festette, ami tovább erősítette különlegesen szép megjelenését.
1 / 8
Simonetta Vespucci (1453-1476) Simonetta egy olasz nemesasszony volt, aki Firenzében élt férjéve, Marco Vespuccival. Korának legnagyobb szépségeként ismerték Olaszországban, így nem véletlen, hogy számos festő, köztük Boticelli is a múzsájának tekintette. Simonetta volt a Vénusz születése című kép modellje is.
1 / 8
Trójai Heléna A nő, akinek szépsége miatt háború tört ki. Ugyan Heléna a görög mitológia egyik alakja, mégis a történelem egyik legmeghatározóbb szépségű nője. Ő az, akiről évszázadokkal később is lélegzetelállító festményeket készítettek, hiszen szépsége összekapcsolódott a háborúval, a gyötrelemmel és a katasztrófával.
1 / 8
Nefertiti Nefertiti egy ókori királynő volt Egyiptomban, aki a hatalmi befolyásáról és szépségéről híresült el. A fáraóné lenyűgöző, büszke tartású mellszobrát még ma is csodálhatja a világ, melyek tükrözik azt, hogy miért kaphatta „az ókor legszebb asszonya” nevet.
1 / 8
Kleopátra (i. e. 69. − 30.) Az ókori Egyiptom egyik legismertebb királynőjét csodálatos nőként írták le a korszak beszámolóiban, ám a rekonstruálása alatt kiderült, hogy valójában egyáltalán nem volt „átlagos szépség”. A karizmatikus szépségét az intelligenciájának és politikai befolyásának köszönhette, amikkel legendává válhatott.
1 / 8
Marilyn Monroe (1926-1962) - Nem maradhat el a listáról a történelem egyik legmeghatározóbb szépségideálja, Marilyn Monroe, akiért az egész világ rajongott. Máig ott az arca különféle termékeken, a kávézók plakátjain és bármikor szívesen újranézzük a filmjeit. A hollywoodi színésznő, a különleges, csábító megjelenésével és szexi kisugárzásával megalapozta azt, hogy manapság hogyan gondolkodunk a szépségről.
Getty Images

 

Szépek, ravaszak és halálosak: félelmetes nők, akiket a harag éltet

A vasorrú bába csak gyenge utánzat, azokhoz a női alakokhoz képest, amelyekkel a kisgyerekeket riogatják a szüleik. Elsősorban a fiúkat ijesztgetik velük, mivel a japán mitológia szerint ezek a félelmetes nők a férfiakra veszélyesebbek.

Miért talál nehezebben párt az, aki szép? – Íme a lehetséges okok

A szépség egyenlő a magánnyal. A legszebb lányok nem csak külsőleg lehetnek kívánatosak, hanem tartalmilag is

3 erős nő a történelemben, akiket az utókor teljesen félreértett

Számos érdekes történelmi női személyiség tűnt fel az idők folyamán, ám némelyikről mintha túlzóan szélsőséges dolgokat állítanának. Hoztunk 3 erős nőt a történelemből, akiket utólag félreértettek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu