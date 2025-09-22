Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 22., hétfő

Mi az az orgazmuslégzés és miért kellene minden nap gyakorolni?

Nagy Kata
2025.09.22.
Bár az orgazmuslégzés elsőre pikánsan hangzik, valójában olyan hétköznapi helyzetekben is hasznát veheted, amire talán nem is gondoltál volna!

Egy szexkutató megosztotta az orgazmuslégzés elképesztő előnyeit.

Szexkutató az orgazmuslégzés előnyeiről beszél
A szexoktató elárulta az orgazmuslégzés elképesztő előnyeit. 
Az egész életedet megváltoztathatja az orgazmuslégzés 

Mindannyiunkkal előfordulnak olyan helyzetek, amik előtt annyira ránk tör a szorongás, hogy szinte már a rosszullét kerülget: legyen szó nyilvános beszédről, első randiról, vagy egy állásinterjúról. 

A Szextrológia című könyv szerzője, Nadège szexkutató pontosan erre a problémára talált megoldást egy egyszerű légzéstechnikai módszernek hála: az orgazmuslégzésre keresztelt technika állítása szerint megnyugtatja az idegrendszert, felfrissíti az agyat, magabiztosságot ad és még a partneredhez is közelebb hoz. 

Hogyan végezhető az orgazmuslégzés módszere? 

A módszer lényege, hogy vegyél két levegőt egymás után nagyon gyorsan, majd hosszan, eltúlzottan fújd ki. Ez a sóhajszerű légzéstechnika megnyugtatja az autonóm idegrendszert és csökkenti a stressz-szintet a szervezetben. 

Fiatal pár intim helyzetben
Az intimitásra is jó hatással van az orgazmuslégzés. 
Ha szeretnéd még hatékonyabbá tenni, a kilégzés során nyújtsd ki a nyelvedet – ez bár elsőre furának tűnhet (és nem is feltétlenül javasoljuk, hogy emberek között csináld), de így egyúttal ellazíthatod az arc- és a szájizmaidat is. 

Ez a technika segít feloldani a feszült izmokat és ezzel együtt a belső bizonytalanságodat is egy stresszes helyzetben.

Nadège azt javasolja, hogy egymás után háromszor végezzük el a gyakorlatot, ha szeretnénk egy kicsit lenyugtatni magunkat, de akár a hálószobában is hasznát vehetjük ennek a technikának: ha a partnereddel együtt csinálod úgy, hogy közben a másik mellkasán van a kezetek, fokozzátok az intimitást és a szexuális energiákat

