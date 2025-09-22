Mi az az orgazmuslégzés és miért kellene minden nap gyakorolni?

Egy szexkutató megosztotta az orgazmuslégzés elképesztő előnyeit.

Az egész életedet megváltoztathatja az orgazmuslégzés

Mindannyiunkkal előfordulnak olyan helyzetek, amik előtt annyira ránk tör a szorongás, hogy szinte már a rosszullét kerülget: legyen szó nyilvános beszédről, első randiról, vagy egy állásinterjúról.

A Szextrológia című könyv szerzője, Nadège szexkutató pontosan erre a problémára talált megoldást egy egyszerű légzéstechnikai módszernek hála: az orgazmuslégzésre keresztelt technika állítása szerint megnyugtatja az idegrendszert, felfrissíti az agyat, magabiztosságot ad és még a partneredhez is közelebb hoz.

Hogyan végezhető az orgazmuslégzés módszere?

A módszer lényege, hogy vegyél két levegőt egymás után nagyon gyorsan, majd hosszan, eltúlzottan fújd ki. Ez a sóhajszerű légzéstechnika megnyugtatja az autonóm idegrendszert és csökkenti a stressz-szintet a szervezetben.

Az intimitásra is jó hatással van az orgazmuslégzés.

Ha szeretnéd még hatékonyabbá tenni, a kilégzés során nyújtsd ki a nyelvedet – ez bár elsőre furának tűnhet (és nem is feltétlenül javasoljuk, hogy emberek között csináld), de így egyúttal ellazíthatod az arc- és a szájizmaidat is.

Ez a technika segít feloldani a feszült izmokat és ezzel együtt a belső bizonytalanságodat is egy stresszes helyzetben.

Nadège azt javasolja, hogy egymás után háromszor végezzük el a gyakorlatot, ha szeretnénk egy kicsit lenyugtatni magunkat, de akár a hálószobában is hasznát vehetjük ennek a technikának: ha a partnereddel együtt csinálod úgy, hogy közben a másik mellkasán van a kezetek, fokozzátok az intimitást és a szexuális energiákat.