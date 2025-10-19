Erre még Bella sem mondana nemet − Itt a pókmajompóz egyenesen Forksból

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.10.19.
Bella Swan valószínűleg elpirulna, ha tudná, mit jelent valójában a „pókmajom” becenév. Te tudod? Nem? Ne aggódj, elmagyarázzuk! Természetesen Forks-ködös, alkonyatos változatban.

Ha érezted már úgy, hogy a szerelmi életed kissé földhözragadt, ideje fejjel lefelé fordítani mindent – szó szerint. A pókmajompóz most megmutatja, mit jelent a vámpíri gravitációvesztés. Emlékszel még erre az alkonyatos kifejezésre? 

Ezt a pózt az Alkonyat sztárjai se utasítanák vissza
Forrás: NORTHFOTO

Egy kis vámpíros hancúrra vágysz? Bemutatjuk az Alkonyat filmek sztárját, a pókmajompózt

Ha láttad az első Alkonyat-filmet − és valljuk be, láttad −, akkor bizonyára emlékszel arra a legendás jelenetre, amikor Edward Cullen felkapaszkodik a fára Bellával a hátán. A srác úgy mászik, mintha a gravitáció csak egy apró, halandó kellemetlenség lenne. 

„Jobb, ha kapaszkodsz, pókmajom” 

– mondta, és azóta az egész világ tudja, hogy ez a mondat nemcsak romantikus, hanem… nos, egészen akrobatikus töltettel is bír.

És most elhoztuk a pókmajompózt egy kissé más minőségében, de attól még alkonyatos, vámpíros hangulatban. Ez egy mozdulat, amihez kell egy kis bátorság, egy adag rugalmasság, és egy partner, aki legalább annyira stabil, mint Edward, amikor épp egy fenyő tetején egyensúlyoz.

Hogyan néz ez ki… emberiül?

A hivatalos leírás szerint az egyik fél fejjel lefelé helyezkedik el − igen, jön a PTSD a régi tesi órákról. A karok hajlítva, a földet támasztva, háromszögben, miközben a lábak kecsesen ölelik körbe a másik felet,− hátulról − aki közben lábujjhegyen állva próbálja tartani az egyensúlyt – ugyancsak háttal a partnernek − és a kapcsolatot. Mondhatni csináljatok egy egyszerű zsugor fejenállást háttal egymásnak és a a párod hátrafelé akassza be a beakasztanivalót − és nagyon fontos, hogy félkészen induljon neki a katona, mert amúgy nagy az esély a törésre. 

Vajon Bella is kipróbálná ezt a pózt Edwarddal?
Forrás: NORTHFOTO

Ha ez most úgy hangzik, mintha egy cirkuszi mutatvány és egy jógaóra keresztezéséből született volna – nos, sajnos nem tévedsz. Ezt a pozíciót nem a kezdőknek találták ki, hanem azoknak, akik szerint a szerelem néha szó szerint feje tetejére állhat. Egy rossz mozdulat, és könnyen lehet, hogy nem romantikus szuszogás lesz a vége, hanem egy „jó, akkor hívjuk a gyógytornászt holnap reggel” típusú jelenet. 

Figyelem! Tényleg, csak saját felelősségre próbáljátok ki! 

Kommunikáció, bizalom és egy kis irónia

A szakértők szerint − igen, vannak szakértők, akik ezt elemzik−, a legfontosabb a kommunikáció. Vagyis mielőtt a gravitációval hadakoznátok, mindenképp beszéljétek meg, ki mit vállal. Ne féljetek nevetni, ha közben eldőltök, vagy ha a mozdulat inkább tűnik egy tesi órának, mint sem romantikus együttlétnek. Ha Edward és Bella ezt kipróbálnák, valószínűleg egy fa tetején végeznék, miközben Bella félne, Edward meg gyanúsan nyugodtan nézne rá, mintha csak annyit mondana: „Bízz bennem, pókmajom.”

Végül, egy jó tanács Forksból

Ha kísérleteznél, ne siettesd a dolgokat! A pókmajompóz nem versenyszám, hanem egy bizalmi gyakorlat – szóval melegíts be, szó szerint és átvitt értelemben is.

A lényeg, hogy élvezzétek – és ha épp nem jön össze, legalább lesz egy sztoritok, amit majd 10 év múlva nevetve meséltek:
 

„Emlékszel, amikor pókmajommal próbálkoztunk a hálóban?”

