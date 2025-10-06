Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 6., hétfő Brúnó, Renáta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
együttlét

Szabályok, tiltások és titkos vágyak – Így bújtak ágyba a viktoriánus korban

Digital Vision Vectors - duncan1890
együttlét szex Viktoriánus kor
Life.hu
2025.10.06.
A viktoriánus kor az ipari forradalom, a politikai reformok és a gyarmati terjeszkedés koraként marad emlékezetes. Ebben a században azonban más érdekességek is voltak a korabeli Angliában: te tudod, hogy milyen szabályok korlátozták az intim együttléteket? Íme minden a viktoriánus kor szabályairól!

Az emberek, nem mondhatnánk, hogy unatkoztak a viktoriánus korban. Az ipari forradalomról, a politikai reformokról, a gyarmati terjeszkedésről és a csendes teadélutánokról híres korszakban azért az emberek hálószobáiban is történtek érdekes dolgok. Ezúttal a viktoriánus kor legkülönösebb együttléteket érintő szabályairól, tiltásairól, valamint szokásairól hoztunk olvasnivalót!

Egy nő és egy férfi a viktoriánus korban.
A viktoriánus korban virágoztak a bordélyházak
Forrás: Digital Vision Vectors

Így szeretkeztek a viktoriánus korban

A viktoriánus korban (1837-1901) élő nőknek nem volt könnyű a helyzete, ugyanis ekkoriban tabunak számított a szex és a nemiség, így semmit sem tudtak azok hátteréről, mielőtt férjhez mentek. A Viktória angol királynő nevéhez fűződő, több mint hatvan éven át tartó korszakhoz ma általában a visszafogottság és a kimértség fogalmát kapcsoljuk. 

„Csukd be a szemed, és gondolj Angliára!”

A fenti ikonikus mondatot Viktória királynőnek tulajdonítják, de sokkal fontosabb annak a tartalmát vizsgálni: a mondás a házastársi kötelességet „összeszorított, lehunyt szemekkel tűrő” feleségek számára nyújtott mankót a korszakban. Ekkoriban ugyanis a szeretkezések egyetlen elfogadható célja a szaporodás volt. Minden mást a társadalmi normák elutasítottak, éppen ezért napjainkban különösnek tűnő szabályokkal korlátozták az együttléteket is. 

Így szabályozták az együttléteket

A nőknek illett „tisztának” maradniuk a házasságig. A házasok között is tilos volt azonban teljesen levetkőzni, és csak a misszionárius pózt tartották megfelelő pozitúrának, miközben más pózokat veszélyesnek, sőt halálosnak gondoltak a nők számára. A nők számára a mozgás is tabu volt aktus közben, azt csakis mozdulatlanul tűrniük kellett. Mind evés, mind pedig alkohol fogyasztása után tilos volt az együttlét, ugyanis veszélyesnek tartották a magzat szempontjából. Mivel a vágy bűnös élvezetnek számított, ezért heti kettőnél több szeretkezést nem javasoltak, sőt a férfiak számára az önkielégítés is tilos volt, ugyanis azt tartották, hogy akár őrültséget is okozhat. 

A társadalom ugyan látszólag elítélte a nyílt szexualitást, valójában azonban az erotika nagyon is jelen volt a mindennapokban. Az örömlányokat hivatalosan elítélte a társadalom, azonban mégis nyílt titok volt, hogy a férfiak bordélyházba jártak – már a házasság előtt is. Valósággal virágzott a prostitúció: 1857-ben Londonban már mintegy 8500 kurtizán igyekezet kielégíteni a piaci igényeket. A nők nagy része ezzel szemben teljesen tapasztalatlanul, felvilágosítás nélkül lépetta házasságba, ami sokszor valóságos sokk-ként hatott rájuk. 

Ezek is érdekelhetnek:

Már a 19. században is retusáltatták magukat az emberek: Viktoria királynőről azt sem tudták, hogy néz ki igazából

Az elv ugyanaz, csak az eszköz változott. A retusálást Viktória királynő sem vetette meg, de már az ókori Egyiptomban is alkalmaztak különböző trükköket, hogy előnyösebb képmást hagyjanak az utókorra.

Szerelmes SMS a viktoriánus korban? — Így lázadt az ifjúság a társadalmi normák ellen

A viktoriánus kor szigorú erkölcsi normái nem kedveztek a szabad ismerkedésnek. A leleményes fiatalság azonban megtalálta a társkeresés útját korabeli szerelmes SMS-ek formájában.

Egy prűd korszak huncut titkai: nem is gondolád, melyik volt a legperverzebb hely a viktoriánus korban

A Viktória királynő nevével fémjelzett korszak a felszínen a prüdéria csimborasszója. A viktoriánus kor azonban több ennél: ha mélyebben megvizsgáljuk, szabados világra lelünk, mely maga volt Szodoma és Gomorra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu