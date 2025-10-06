Szabályok, tiltások és titkos vágyak – Így bújtak ágyba a viktoriánus korban

Az emberek, nem mondhatnánk, hogy unatkoztak a viktoriánus korban. Az ipari forradalomról, a politikai reformokról, a gyarmati terjeszkedésről és a csendes teadélutánokról híres korszakban azért az emberek hálószobáiban is történtek érdekes dolgok. Ezúttal a viktoriánus kor legkülönösebb együttléteket érintő szabályairól, tiltásairól, valamint szokásairól hoztunk olvasnivalót!

A viktoriánus korban virágoztak a bordélyházak

Így szeretkeztek a viktoriánus korban

A viktoriánus korban (1837-1901) élő nőknek nem volt könnyű a helyzete, ugyanis ekkoriban tabunak számított a szex és a nemiség, így semmit sem tudtak azok hátteréről, mielőtt férjhez mentek. A Viktória angol királynő nevéhez fűződő, több mint hatvan éven át tartó korszakhoz ma általában a visszafogottság és a kimértség fogalmát kapcsoljuk.

„Csukd be a szemed, és gondolj Angliára!”

A fenti ikonikus mondatot Viktória királynőnek tulajdonítják, de sokkal fontosabb annak a tartalmát vizsgálni: a mondás a házastársi kötelességet „összeszorított, lehunyt szemekkel tűrő” feleségek számára nyújtott mankót a korszakban. Ekkoriban ugyanis a szeretkezések egyetlen elfogadható célja a szaporodás volt. Minden mást a társadalmi normák elutasítottak, éppen ezért napjainkban különösnek tűnő szabályokkal korlátozták az együttléteket is.

Így szabályozták az együttléteket

A nőknek illett „tisztának” maradniuk a házasságig. A házasok között is tilos volt azonban teljesen levetkőzni, és csak a misszionárius pózt tartották megfelelő pozitúrának, miközben más pózokat veszélyesnek, sőt halálosnak gondoltak a nők számára. A nők számára a mozgás is tabu volt aktus közben, azt csakis mozdulatlanul tűrniük kellett. Mind evés, mind pedig alkohol fogyasztása után tilos volt az együttlét, ugyanis veszélyesnek tartották a magzat szempontjából. Mivel a vágy bűnös élvezetnek számított, ezért heti kettőnél több szeretkezést nem javasoltak, sőt a férfiak számára az önkielégítés is tilos volt, ugyanis azt tartották, hogy akár őrültséget is okozhat.

A társadalom ugyan látszólag elítélte a nyílt szexualitást, valójában azonban az erotika nagyon is jelen volt a mindennapokban. Az örömlányokat hivatalosan elítélte a társadalom, azonban mégis nyílt titok volt, hogy a férfiak bordélyházba jártak – már a házasság előtt is. Valósággal virágzott a prostitúció: 1857-ben Londonban már mintegy 8500 kurtizán igyekezet kielégíteni a piaci igényeket. A nők nagy része ezzel szemben teljesen tapasztalatlanul, felvilágosítás nélkül lépetta házasságba, ami sokszor valóságos sokk-ként hatott rájuk.

