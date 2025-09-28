Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
3 hálószobai póz, ami elmulasztja a derékfájást

Shutterstock - Irina Bg
hálószoba derékfájás együttlét póz
Hajdú Viktória
2025.09.28.
Ne adj fel a huncutkodással! Ha azt hitted, a derékfájás és a romantika nem fér meg egy mondatban, készülj, mert van három póz, amitől a derekad is happy enddel zár.

A derékfájás az a nem túl erotikus plusz vendég, aki gyakran beköltözik a hétköznapjainkba. Nem hívjuk, nem várjuk, de egyszer csak ott van, és mindent elront. Na de mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a „gyógymód” szó szerint az ágyadban lapul? Igen, jól olvastad: három póz, ami nemcsak örömöt, de megkönnyebbülést is adhat.

Derékfájás miatt nem szeretnéd? Na ne add fel, 3 póz a könnyű mókáért!
Derékfájás miatt nem szeretnéd? Na ne add fel, 3 póz a könnyű mókáért!
Forrás: Shutterstock

Derékfájás? Ugyan... 3 póz, ami nem csak happy endinges megkönnyebbülést hoz

És nem, nem kell hozzá cirkuszi hajlékonyság, sem jógaórán szerzett gumicsont-szintű rugalmasság. Ezek egyszerű, kényelmes, de hatásos pozíciók. Olyanok, amik után nem a reumatológus számát hívod, hanem maximum reggel a barátnődet, hogy elmeséld: „Te, képzeld, olyan estém volt... és a derekam se fáj már!”

1. Bench Player Position: Kanapékirály

Fordítsuk meg kicsit a kanapé szerepét. Nemcsak Netflix-maratonokra jó, hanem derékbarát kalandokra is. Egyikőtök hanyatt dől az ágy vagy kanapé szélére, míg a másik lent térdelve kapcsolódik.
Miért imádja a hátad? Mert semmit sem kell tartani vagy csavarni, minden szépen stabilan alá van támasztva. Ez az a póz, ahol végre nem te játszod a „kifacsart bagoly” szerepét.

2. Eiffel Tower Position: Mini Eiffel, maxi hatás

Nem kell repjegyet váltani Párizsba, az Eiffel-torony most a hálószobába költözik. Egyikőtök lehajol a másik pedig mögé áll. Stabil, egyszerű, és garantáltan nem terheli túl a gerinced.
Miért jó? Mert végre nem kell csavarodni, hajlongani, meg „spárgázni” a szerelemért, sőt még a derekadat is megnyújtja. Ez inkább olyan, mint egy lassú romantikus séta a Szajna partján – csak kényelmesebb cipő nélkül.

3. The Kneeling Fox: Térdelő róka

Ne tévesszen meg a neve: itt nem kell rókázni a hálószobában. A lényeg, hogy térdelve fordultok egymás felé, és enyhén előredőlve kapcsolódtok.
Miért imádni való? Mert minden a természetes testtartásban marad, semmi kifacsart derék, semmi fájdalom. Olyan, mintha a tested fellélegezne, miközben a romantika is csúcsra jár. Win-win helyzet.

A szerelem, mint házi fizioterápia?

Oké, azért ne dobd ki rögtön a gyógytornász telefonszámát. De tény, hogy ezek a pózok tényleg levesznek némi terhet a derekadról, és közben plusz bónuszként endorfint is kapsz. Márpedig mi más a boldogsághormon, ha nem a legjobb természetes fájdalomcsillapító?

Szóval a derékfájás nem kell, hogy a hálószoba végzete legyen. Inkább legyen ürügy arra, hogy kipróbáljatok valami újat, ami egyszerre kényeztet és gyógyít. Végül is, miért ne lehetne a romantika a legélvezetesebb gyógymód?

