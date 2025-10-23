Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök

Túlvilági sörparti, véráldozat és lakoma: így ünnepelték a vikingek a halloweent

Pópity Balázs
2025.10.23.
Miközben mi töklámpákkal, jelmezekkel és csokival készülünk a halloweenre, addig az északi népek ünnepén, az álfablóton a jelmezt vér és sör helyettesítette. Ez a különös rítus az ősök szellemének a tiszteletéről szólt és sokkal több volt egy pogány házibulinál. A viking halloweent szigorú szabályok között és zárt körben tartották.

Az álfablót (más néven „az elfek vére”) egy ősi, a viking korból származó szertartás volt, amely során az elhunyt ősök és az „elfek” – vagyis az ősök szellemei – előtt tisztelegtek. A viking halloween évente ismétlődő áldozati rituáléja az ősök emlékét hivatott megőrizni.

Sört isznak a vikingek halloweenjén
A vikingek halloweenjének fontos kelléke volt a sör.
Forrás: Shutterstock

A viking halloween: a zárt körű ünnep, ahová idegen be sem tehette a lábát

Az álfablótot az aratás végén, a tél kezdetén tartották és egyfajta előfutára lehetett a mai halloweenek és az hálaadásnak. A legtöbb germán ünneptől eltérően kizárólag családtagok vehettek részt rajta. A vikingek szerint a rosszindulatú szellemek gyakran idegen utazók alakját öltötték, hogy bajt hozzanak a házra, ezért a család kerülte az idegenekkel való érintkezést az ünnep ideje alatt. A családok birtoka nemcsak otthonuk és gazdaságuk volt, hanem az ősök nyughelye is ott volt. A ház ura és asszonya saját birtokán rendezte meg a szertartást, ahol ajándékokat ajánlottak fel az ősöknek és az elfeknek.

Sör, véráldozat és hálaadás: így nézett ki az álfablótlakoma

A korabeli források szerint a család nőtagjai ételt vittek a sírhalmokhoz vagy barlangokhoz, ahol az elfeknek ajánlották fel a lakomát. A férfiak feladata egyszerű és testhezáálló volt volt: gondoskodniuk kellett arról, hogy mindig legyen elég sör az asztalon. Áldozatként gyakran állatokat is felajánlottak – a vér a szent dombra került, a húsát pedig a család fogyasztotta el, így fejezve ki egységüket az ősökkel. Ez az ünnep egyszerre volt spirituális, meghitt és kissé hátborzongató.

A vikingek és a halottak iránti hála

Az álfablót ünnepe a szeretet kifejezéséről szólt azok felé, akik már nincsenek közöttünk. A családok úgy hitték, az ősök szellemei a tél kezdetén újra hazalátogatnak, ezért illik ilyenkor bőséges lakomával fogadni őket. Az északi hit, az Ásatrú követői a mai napig is megtartják az ünnepet, főként Svédországban, október vége és november eleje között. Ilyenkor Freyr istent dicsérik, aki a hagyomány szerint Alfheimben, az elfek birodalmában lakik.

