Tudtad? Ez az 5 egyszerű dolog a tartós halloweentök titka

A halloweentök tartósságának titka egyszerűbb, mint gondolnád! Bár a tökfaragást sokan mind a mai napig inkább amerikai hagyományként tartják számon, ma már hazánkban is egyre többen fognak kést a kezükbe, és farigcsálnak maguknak vicces vagy épp rémisztő halloweeni töklámpást. A halloweentök faragás hagyományosan az őszi szezon egyik legizgalmasabb és egyben legkreatívabb tevékenysége: egy szépen kifaragott tök nem csak kreatív alkotói szabadságot kínál, de egyedi és különleges dísze is lehet az otthonodnak. Ha már készítettél ilyet, biztos tisztában vagy vele, hogy igencsak fárasztó munka egy-egy ilyen műremek megalkotása. Így nem csoda, ha minél tovább szeretnél az elkészült tökfejbe gyönyörködni. Na de ne tököljünk tovább, nézzük, mire kell figyelnünk ahhoz, hogy az alkotása sokáig megmaradjon.

Halloweentök faragás – minden, amit a témáról tudnod kell

Tervezd meg jó előre

Mielőtt a gyerkőcökkel és a barátaiddal fejest ugranál a tökfaragásba, érdemes előre átgondolni, milyen arcot, mintát, motívumot akarsz faragni, és tervezd meg előre, hogy otthonod mely pontjára szeretnéd majd tenni. A mintától függ, hogy melyik az ideális méretű, formájú tök az adott terv megvalósításához. De ne feledd, a tök héja védőréteget képez, amit ahogy felsértesz, gombák, baktériumok, penész és különböző rovarok jutnak be a tök belsejébe, és megkezdődik a bomlási folyamat.

Mindig friss tököt válassz a munkához

Lehetőség szerint próbálj meg szabályos és egyenletes héjú zöldséget választani a piacon, boltban. Ha nyomásra kicsit is puhának érzed, inkább hagyd ott szegénykét. Már pár apró pötty, halvány folt és repedés is felgyorsítja a rothadás folyamatát, és akár egy éjszaka leforgása alatt is visszafordíthatatlan, rusnya foltok képződhetnek kedvenc tökfejed pofikáján. Olyan tököt válassz inkább, amelynek egyenletes a színe, sima a felszíne és kemény a húsa.

A legjobb, ha hátborzongató arcok díszítik a tököt

Forrás: Shutterstock

Tipp: Soha ne tegyél valódi teamécsest a kész lámpás belsejébe. Ezzel ugyanis valójában csak megsütöd belülről a tököt, ami jóval gyorsabban összeesik. A megoldás a LED-es teamécses, ami jócskán kitolja a műved élettartamát.

Vásárolj inkább helyi termést

Ha fontos számodra a környezettudatosság és szereted a kézműves kispiacokat, érdemes ellátogatnod a legközelebbire, és helyi termelőtől beszerezni a halloweeni tököt. Egyrészt mert ezzel minimalizálhatod az ökolábnyomodat, és jót teszel a magyar gazdaságnak, másrészt valószínűleg rövidebb utazáson és megpróbáltatáson esett át tökös zöldséged, ezzel pedig biztos, hogy jó minőségű termékhez juthatsz.