Bekeményít az időjárás a héten: ekkor érnek ide az éjszakai fagyok

2025.10.13.
Lehűlés érkezik a héten, szerdán már csak 11-16 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban és visszatérnek az éjszakai fagyok is. A felhők mellett általában többórás napsütésre kell készülni, számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt lesz.

Hétfőn a változó mennyiségű felhőzet mellett általában néhány órára kisüt a nap. Helyenként - főként az északkeleti és esetleg az északnyugati tájakon is - előfordulhat gyenge eső, záporeső. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban az ország nyugati felén megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14-20 fok között alakul. Keddtől aztán megváltozik az időjárás.

Időjárás a héten: kedden néhol már 0 fok lehet.
Időjárás a héten: kedden néhol már 0 fok lehet.
Forrás: Getty Images

Időjárás a héten: kedd hajnalban 0 fokra csökkenhet a hőmérséklet

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap, de délután észak felől lassan mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet a nappali órákban időnként élénk lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet döntően 2-7 fok között várható, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak, ezzel szemben a felhős tájakon enyhébb lehet az éjszaka. A maximum-hőmérséklet 13-18 fok között alakulhat.

Szerdán változóan felhős időre van kilátás, de a nap első felében több helyen lehetnek erősen felhős időszakok is, legfeljebb néhol lehet kisebb zápor. Az északi szél döntően mérsékelt marad. Kora reggel általában 3-8 fok között alakul a hőmérséklet, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, míg délután 11-16 fok valószínű.

Csütörtökön a hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gomolyfelhős, napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggel többnyire mínusz 1 és plusz 6 fok közötti hőmérséklet várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél kissé hidegebb lehet. Délután 11-16 fok valószínű.

Pénteken a hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gomolyfelhős, napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 6 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél kissé hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11-16 fok között valószínű.

Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan alakulhat ki eső, zápor. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, a csúcsérték 12 és 18 fok között várható.

Vasárnap a hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után változóan felhős időre van kilátás csapadék nélkül, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel mínusz 1 és plusz 8, délután 11-16 fok között alakul.

