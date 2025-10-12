Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Heti szerelmi horoszkóp október 13-19.: az Ikrek válaszúthoz ér, a Skorpióra dráma vár

Angyal Léna
2025.10.12.
Október közepén az érzelmeké lesz a főszerep: a Vénusz, az Uránusz és a Plútó is beleszól a csillagjegyek magánéletébe. Lássuk mit tartogat számunkra a heti szerelmi horoszkóp.

A tűz jegyekre forró pillanatok várnak, számukra a szenvedély fog a héten dominálni. A föld jegyek csendes elmélyülés vár, amely során megtalálhatják az egyensúlyt és a harmóniát a magánéletükben. A levegő jegyeknek itt az idő, hogy belevágjanak az ismerkedésbe, pezsgő flörtök és izgalmas beszélgetések várnak rájuk. A víz jegyeknek meglepetésben és váratlan fordulatokban lesz része október közepén. Az univerzum üzenetét a heti szerelmi horoszkóp tolmácsolja nektek.

Mutatjuk, hogy mit tartogat a heti szerelmi horoszkóp
Mutatjuk, hogy mit tartogat a heti szerelmi horoszkóp
Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp október 13-19.:

  • Kos

Jöhet egy új ismeretség. Ez az ember nem feltétlenül a „nagy Ő”, de az érzéseket, amelyeket ébreszt benned, érdemes komolyan venned. Ha párkapcsolatban vagy, a hét próbára teheti a bizalmat: féltékenység, vagy a figyelem hiánya miatt kisebb feszültség jöhet.

  • Bika

A Vénusz most kedvező helyzetben van. Végre visszatér az önbizalmad, és ez azonnal kisugárzik belőled. Akár kapcsolatban élsz, akár egyedül vagy, érezni fogod, hogy értékes vagy és szerethető.

  • Ikrek

A Vénusz, az Uránusz és a Plútó nagyon szerencsés fordulatokat hoz neked. Ha szingli vagy, most nehéz lesz választani, mert többen is próbálkoznak nálad. Ha van párod, a kommunikáció most a kulcs.

  • Rák

Most különösen érzékeny vagy. Hétfőn valami belső béke jár át, mintha minden a helyére kerülne. A párod nagyon szereti, mikor ilyen nyugodtnak lát. Péntek körül jöhet néhány nehezebb pillanat, de hamar helyreáll a bizalmad.

  • Oroszlán

Furcsa szituációk jönnek a héten. Nehéz lesz eldönteni, mikor érdemes megszólalni, és mikor jobb csendben maradni, de ha a megérzéseidre hallgatsz, nem tévedhetsz. Inkább kérdezz, mint kijelentő mondatokban beszélj, ha nyitott maradsz, a másik is őszintébb lesz.

  • Szűz

Hajlamos leszel mindent túlgondolni, főleg a hét elején. Szerencsére a hét közepére visszatér az egyensúly. A párod most annak örül leginkább, ha nem elemzed annyit az érzéseidet, csak egyszerűen vele vagy.

  • Mérleg

A Vénusz belép a jegyedbe, és innentől pár hétig szerencsésebbnek, és szerethetőbbnek érzed magad. A párkapcsolatban újra felerősödik a romantika, egyedülállóként pedig mágnesként vonzod a figyelmet.

  • Skorpió

A hét elején felerősödnek a szenvedélyes energiák, de nem csak pozitív értelemben. Kedden és szerdán ingadozhat a hangulatod. Ha kapcsolatban élsz, kerüld a játszmákat, a rivalizálást.

  • Nyilas

Ez a hét a türelemről és a figyelemről szól. Hagyj teret és lehetőséget a másiknak is. Főleg a kommunikációban fontos, hogy ne urald le a másikat. A hétvége meghitt és őszinte hangulatot ígér.

  • Bak

A munka mellett most a párkapcsolat is rendeződik. A kommunikáció gördülékeny, a kölcsönös tisztelet és figyelem pedig nagyon harmonikus periódust jelez nektek. Ha szingli vagy, jöhet egy ígéretes jelentkező!

  • Vízöntő

Ha kapcsolatban élsz, akkor most nagyon egy húron pendültök; ha szingli vagy, mágnesként vonzod azokat, akik hasonlóan szabad lelkűek. Csak arra ügyelj, hogy ne fogalmazz félreérthetően.

  • Halak

A Vénusz diplomatikus hatása segít, hogy őszintén, mégis finoman fejezd ki az érzéseidet. A hét elején minden könnyebb, de pénteken jöhet egy kis zökkenő – próbáld nem átvenni mások feszültségét.

