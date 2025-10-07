Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd

Esik? Sebaj! Íme a legtrendibb őszi gumicsizmák az esős napokra

Shutterstock - MarKord
menő eső gumicsizma
Jónás Ágnes
2025.10.07.
Az ősz beköszöntével a változékony időjárás minden divatrajongó számára kihívást jelent. A napok borúsabbak, a reggeli kávéadagot egyről kettőre kell növeld, hogy felébredj, amikor pedig esik az eső, legszívesebben ki sem dugnád az orrod otthonról. De miért lennél kedvetlen, ha olyan szuper dolgokat viselhetsz magadom, mint például a gumicsizma?!

Hidd el, jobb lesz a kedved, amint felhúzod a lábadra, és ellenálhatatlan vágyat fogsz érezni arra, hogy megmutathasd magad benne a világnak. Az utóbbi években a divatvilág teljesen új szintre emelte ezt a darabot – mára a gumicsizma az őszi szezon legstílusosabb kulcs­kiegészítőjévé vált. Izgalmas minták, csodás színek és elegáns fazonok közül válogathatsz, és amikor sétálsz vidáman az esőben, mindenki azt fogja kérdezni: Hé, ki ez a lány?! Most megmutatjuk, mely modellek mennek nagyot, és tippeket adunk ahhoz is, hogyan viseld a gumicsizmát úgy, hogy egyszerre legyen praktikus és kifinomult.

gumicsizma
Egy csodaszép napsárga gumicsizma, hát kell ennél jobb napindító ősszel? 
Forrás: Shutterstock

Egy kis gumicsizma-történelem

Hol vannak már azok az idők, amikor a gumicsizma kizárólag kertészkedéshez vagy mezőgazdálkodáshoz tartozó praktikus lábbelinek számított?! A gumicsizma története egészen a 18–19. század fordulójáig nyúlik vissza. A híres brit katonai és politikai vezető, Arthur Wellesley, Wellington hercege alakította át a korabeli hesseni bőrcsizmát egyszerűbb, praktikusabb formára, amely jobban illeszkedett és könnyebben tisztítható volt. A 19. században a gumiból készült változatok forradalmasították a lábbelit: előbb a farmerek és a katonák kedvelték, majd a városi közönség is felfedezte benne a vízálló, strapabíró és kényelmes megoldást. 

Az 1950-es években a Hunter márka ikonikus zöld Wellington csizmája tette igazán divatossá, amelyet még a brit királyi család tagjai is előszeretettel hordtak.

Gumicsizmák – Jó, jó, de milyen legyen a mintája?!

A klasszikus fekete modellek továbbra is örök darabok, ám 2025-ben a merészebb minták kerülnek előtérbe. Nagy népszerűségnek örvendenek az állatmintás gumicsizmák – leopárd, zebra vagy kígyóbőr hatásban –, amelyek játékosságot csempésznek az esős napokba. Emellett a pöttyös és csíkos minták is reneszánszukat élik, de hódítanak a lakkhatású, fényes felületű modellek is. 

gumicsizma
Evercreatures multisun pöttyös gumicsizma - 19 900 Ft
Forrás: Gumicsizma Áruház

Rövidebb vagy hosszabb szárú gumicsizmát válasszunk?

A választás főként az életstílusodtól és az időjárási körülményektől függ. A rövid szárú gumicsizma (pl. chelsea fazon) a városi környezetben ideális, hiszen könnyű fel- és levenni, ráadásul farmerrel vagy leggingsszel kombinálva igazán trendi. Praktikus választás, ha gyorsan kell váltani az utcai és a munkahelyi viselet között. 

Bézs rövid szárú gumicsizma - 9 990 Ft 
Forrás: deichmann.com

A hosszú szárú gumicsizma esős, sáros napokon a legjobb, hiszen maximális védelmet nyújt a lábszárnak is. Tökéletes társ kirándulásokon, de városi környezetben is remekül mutat, ha szoknyával vagy hosszabb kabáttal párosítod.

Khaki gumicsizma Tommy Hilfiger - 52 000 Ft 
Forrás: hu.tommy.com

Mivel kombináljuk a gumicsizmát az esztétikus megjelenés érdekében?

A gumicsizma sokoldalúsága abban rejlik, hogy szinte minden szettel működik:

Farmerrel és kabáttal: a szűk szárú farmer szépen kiemeli a csizma vonalát, míg egy hosszabb ballonkabát vagy pufi dzseki praktikus és divatos réteget ad hozzá.

gumicsizma
Regatta Ly Fairweather  - 15 290 Ft
Forrás: 4camping

Szoknyával és pulóverrel: a nőies ruhadarabok és a masszív gumicsizma kontrasztja különösen izgalmas. Egy midi szoknya, vastag kötött pulóver és egy stílusos gumicsizma kombinációja igazi őszi kedvenc.

Elegáns szettekkel: a fényes, lakkhatású  gumicsizmák akár egy letisztult irodai öltözettel is párosíthatók, miközben biztosítják a komfortot az esőben.

gumicsizma
Jenny Fairy - 8 995 Ft
Forrás: ecipo.hu

Egy biztos: az őszi zivatarok többé nem állnak az utadba. A gumicsizma az esős napok egyik legmeghatározóbb stílusdarabja, legyen szó állatmintás, pöttyös, csíkos vagy fényes verzióról, te is megtalálhatod a személyiségedhez illőt. Mozdulj ki bátran bennük!

