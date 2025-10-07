Esik? Sebaj! Íme a legtrendibb őszi gumicsizmák az esős napokra

Hidd el, jobb lesz a kedved, amint felhúzod a lábadra, és ellenálhatatlan vágyat fogsz érezni arra, hogy megmutathasd magad benne a világnak. Az utóbbi években a divatvilág teljesen új szintre emelte ezt a darabot – mára a gumicsizma az őszi szezon legstílusosabb kulcs­kiegészítőjévé vált. Izgalmas minták, csodás színek és elegáns fazonok közül válogathatsz, és amikor sétálsz vidáman az esőben, mindenki azt fogja kérdezni: Hé, ki ez a lány?! Most megmutatjuk, mely modellek mennek nagyot, és tippeket adunk ahhoz is, hogyan viseld a gumicsizmát úgy, hogy egyszerre legyen praktikus és kifinomult.

Egy csodaszép napsárga gumicsizma, hát kell ennél jobb napindító ősszel?

Forrás: Shutterstock

Egy kis gumicsizma-történelem

Hol vannak már azok az idők, amikor a gumicsizma kizárólag kertészkedéshez vagy mezőgazdálkodáshoz tartozó praktikus lábbelinek számított?! A gumicsizma története egészen a 18–19. század fordulójáig nyúlik vissza. A híres brit katonai és politikai vezető, Arthur Wellesley, Wellington hercege alakította át a korabeli hesseni bőrcsizmát egyszerűbb, praktikusabb formára, amely jobban illeszkedett és könnyebben tisztítható volt. A 19. században a gumiból készült változatok forradalmasították a lábbelit: előbb a farmerek és a katonák kedvelték, majd a városi közönség is felfedezte benne a vízálló, strapabíró és kényelmes megoldást.

Az 1950-es években a Hunter márka ikonikus zöld Wellington csizmája tette igazán divatossá, amelyet még a brit királyi család tagjai is előszeretettel hordtak.

Gumicsizmák – Jó, jó, de milyen legyen a mintája?!

A klasszikus fekete modellek továbbra is örök darabok, ám 2025-ben a merészebb minták kerülnek előtérbe. Nagy népszerűségnek örvendenek az állatmintás gumicsizmák – leopárd, zebra vagy kígyóbőr hatásban –, amelyek játékosságot csempésznek az esős napokba. Emellett a pöttyös és csíkos minták is reneszánszukat élik, de hódítanak a lakkhatású, fényes felületű modellek is.

Evercreatures multisun pöttyös gumicsizma - 19 900 Ft

Forrás: Gumicsizma Áruház

Rövidebb vagy hosszabb szárú gumicsizmát válasszunk?

A választás főként az életstílusodtól és az időjárási körülményektől függ. A rövid szárú gumicsizma (pl. chelsea fazon) a városi környezetben ideális, hiszen könnyű fel- és levenni, ráadásul farmerrel vagy leggingsszel kombinálva igazán trendi. Praktikus választás, ha gyorsan kell váltani az utcai és a munkahelyi viselet között.