Nemzetközi siker: két magyar vörösbor is aranyérmes lett Dél-Koreában

Stratégiai áttörést ért el egy magyar borászat Ázsiában: a villányi Jammertal Borbirtok két aranyérmet nyert a Korea Wine Challenge 2025 nemzetközi versenyen. A Koh-I-Noor Cabernet Sauvignon 2017 és a Koh-I-Noor Cuvée 105.6 2017 sikere a magyar vörösbor exportpiaci esélyeit növeli a feltörekvő kelet-ázsiai régióban. A korábban Kínába is jelentős mennyiségben szállító borászat a járványt követően újra pozíciót épít Dél-Koreában, ahol a borfogyasztás dinamikusan bővül. Dr. Szűcs Róbert társtulajdonos szerint a Jammertal nemcsak bort, hanem szemléletet exportál: a hosszú távú piacszerzés záloga a minőség és a hiteles szakmai megmérettetés.

Magyar vörösborok szereztek aranyérmet a nemzetközi megmérettetésen

Jammertal Borbirtok

A magyar vörösbor meghódította Ázsiát

A Korea Wine Challenge (KWC) a Wine Review magazin szervezésében immár 15. éve zajlik Szöulban, és a régió egyik leghitelesebb nemzetközi borversenye. Idén több mint 1200 tétel érkezett be 23 országból, a zsűri pedig kizárólag dél-koreai sommelierekből és gasztronómiai szakértőkből állt. A bírálat teljesen vakon történik: a zsűritagok sem a borok eredetét, sem árát, sem a borászat nevét nem ismerik. A Jammertal Borbirtok számára éppen ez a hitelesség a fő vonzereje a versenynek.

„Nem az érmek számítanak, hanem az, hogy milyen visszajelzést kapunk a világ különböző pontjairól”

– mondta Dr. Szűcs Róbert, a Jammertal Borbirtok társtulajdonosa. – „A dél-koreai piac most kezdi felfedezni a bort. Mi nem eladni mentünk oda, hanem megtudni, hogyan látják ők a minőséget, amit mi képviselünk. Az, hogy a saját kulturális ízlésük alapján aranyérmet adtak a borainkra, óriási visszaigazolás.”

Dr. Szűcs Róbert a Jammertal Borbirtok társtulajdonosa

Fotó: Jammertal Borbirtok

A dél-koreai siker mögött húsz év építkezés áll

A Jammertal Borbirtok története 2001-ben kezdődött, amikor a Jammertal–dűlőben megvették első területüket. Azóta Villány legjobb fekvésű dűlőin vásároltak és telepítettek 85 hektárnyi szőlőt. Évi 350–400 ezer palack bort készítenek, kizárólag saját szőlőből. A birtok két korszerű üzemegysége (az első 2004-ben, a második 2011-ben épült) évente tucatnyi tételt kezel. Minden folyamatot szigorú minőségellenőrzés kísér. A borászat filozófiája a kezdetektől világos: nagy – azaz nemzetközi mércével mérve kereskedelmi - mennyiségben világszínvonalat produkálni. Ezt a konzisztens szemléletet a nemzetközi porondon is elismerik. A Jammertal az elmúlt 15 évben több mint 120 nemzetközi érmet szerzett, köztük a 2021-es Concours Mondial de Bruxelles világelsőségét: ekkor a Cassiopeia Merlot 2015 elnyerte a „Revelation Red Wine” címet, vagyis a verseny legmagasabb pontszámot elért vörösbora lett.



„Mi minden évjáratot megméretünk, mert csak így tudjuk, hogy mit gondol a világ a borainkról. Ha valahol hibázunk, azt tanulási lehetőségként kezeljük. De az, hogy évek óta a világ legnagyobb versenyein bizonyítunk, azt mutatja: a magyar vörösbor igenis fel tud nőni a legjobbak közé”

– hangsúlyozta Dr. Szűcs Róbert.



A koreai sikerhez hasonló eredményeket hozott idén a Gilbert & Gaillard International Challenge is, ahol a Jammertal két dupla aranyat és egy aranyérmet szerzett (Cassiopeia Cabernet Sauvignon 2019, Koh-I-Noor Merlot 2018, Koh-I-Noor 105.6 2018). Ezek a díjak nemcsak a borászat reputációját erősítik, hanem Magyarországot is visszahelyezik a nemzetközi borvilág térképére.