Egy kutatás szerint ezt isszák szívesen az okos emberek

Mindenki tudja, hogy az intelligens emberek jellemzői közé tartozik, hogy bő a szókincsük, igyekeznek kulturáltan megoldani a konfliktusokat és hogy kifinomult ízlésük van. Úgy néz ki, hogy ez az italokra is vonatkozik. Természetesen senki nem lesz okosabb attól, hogy az alábbi italokat fogyasztja, de ha a legalább kettő a kedvenced között van, akkor esélyes, hogy az átlagnál jobb szellemi képességekkel rendelkezel.

Az intelligens emberek egyik kedvence a kávé.

Forrás: Shutterstock

Az intelligens emberek ezeket az italokat fogyasztják szívesen

Legalábbis a kutatók szerint. És ezeknek a fogyasztását sem viszik túlzásba.

Kávé feketén

Egy 2016-os kutatás alapján amíg az átlagember telepakolja cukorral és nyakig önti tejjel a kesernyés ízű fekete levesét, addig az igazán zsenik inkább tisztán isszák a minőségi kávéjukat. A kutatók szerint ez nem véletlen: az átlagnál intelligensebb emberek szeretik a letisztultságot, a minőséget és azt, ha valami nem negédes hazugságokkal akarja eladni magát. Ízlésviláguk összefüggésbe hozható azzal, hogy az analitikus gondolkodású emberek szeretik kiélvezni az életet és mivel általában magasabb jövedelemmel is rendelkeznek, erre a pénzt sem sajnálják.

Minőségi borok

A felmérések alapján az okos emberek körében kiemelten népszerű a bor, különösen a vörösbor. A borkóstolás izgalma és az ízek árnyaltsága már-már magasköltészet számukra. Ráadásul a bor remek beszélgetésindító, különösen a mélyenszántó beszélgetésekhez. Egy igazán jó Pinot Noir mellett a világot is meg tudják váltani.

Kézműves sörök

A kézműves sörök világa remek terep a kísérletezésre és egyediségre és kreativitásra éhes elmék számára. Nem véletlen, hogy a kézműves sörözők tele vannak startuposokkal és művészlelkekkel.

Szénsavas víz

A szénsavas víz lehető legletisztultabb és legminimalistább ital, ami létezik. Nem csoda, hogy az okos emberek között ennyire elterjedt. Jó ízlésről, tudatosságról és fegyelmezettségről árulkodik. Ez a választás jellemző azokra, akik előrelátóan gondolkodnak és mértéket tartanak az élvezetek hajhászásában.